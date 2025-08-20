Technologiewerte schwächeln - Suss Microtec auf Jahrestief

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 36,57 auf Tradegate (20. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,95 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +6,27 %/+33,51 % bedeutet.