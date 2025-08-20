    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Technologiewerte schwächeln - Suss Microtec auf Jahrestief

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte in Europa schwach nach Nasdaq-Schwäche.
    • Infineon und Suss Microtec verzeichnen Kursverluste.
    • UBS-Expertin sieht schwierige Lage für 2026 voraus.
    AKTIE IM FOKUS - Technologiewerte schwächeln - Suss Microtec auf Jahrestief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Technologiewerte haben am Mittwoch nach der Nasdaq-Schwäche am Vorabend in den USA auch in Europa eher einen schweren Stand. So gehörten Papiere von Infineon mit minus 1,8 Prozent zu den Schwächsten im Dax . Suss Microtec rutschten im SDax mit fast vier Prozent Minus gar auf ein Jahrestief von 26,54 Euro.

    UBS-Expertin Madeleine Jenkins sieht eine eher schwierige Ausgangslage für 2026. Der starke Kapazitätsausbau auf Kundenseite verlangsame sich, was die Nachfrage nach temporären Bondern für Wafer und Lösungen zur Reinigung von Fotomasken bremse, schrieb sie und kappte ihr Kursziel deutlich. Mit 30 Euro liegt es aber klar über dem Xetra-Niveau. Bereits vor dem Kursrutsch vom Mittwoch hielt sie die schwächeren Aussichten für das kommende Jahr eigentlich für weitgehend eingepreist./ag/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 36,57 auf Tradegate (20. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,95 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +6,27 %/+33,51 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
