Lynas Rare Earths - Aktie stürzt rapide ab - 20.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Sie fällt um -10,31 % auf 7,4620€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lynas Rare Earths in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +76,74 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +0,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +95,78 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,66 % 1 Monat +33,01 % 3 Monate +76,74 % 1 Jahr +99,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kurskorrektur der Lynas Rare Earths Aktie, die als gesund für zukünftige Kursanstiege angesehen wird. Ein plötzlicher Kursrückgang von 8% sorgt für Verunsicherung und Spekulationen über die Ursachen. Auf Handelsplattformen wie Tradegate wurden große Volumina gehandelt, was auf ein hohes Marktinteresse hinweist. Investoren vergleichen Lynas mit anderen Aktien wie Ucore und berücksichtigen dabei Risiken wie Währungsschwankungen und Lieferkettenprobleme. Ein historischer Verweis auf einen früheren signifikanten Kursanstieg deutet auf das Potenzial für zukünftiges Wachstum hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 935 Mio. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,02 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.