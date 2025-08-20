Pop Mart International Group Aktie startet durch - 20.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pop Mart International Group Aktie. Mit einer Performance von +10,90 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Pop Mart International Group ist ein führender Anbieter von Designer-Spielzeugen, bekannt für seine Blind Box-Kollektionen. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Asien und expandiert global. Hauptkonkurrenten sind Kidrobot und Funko. Pop Mart überzeugt durch exklusive Künstlerkooperationen und innovative Designs.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Pop Mart International Group investiert war, konnte einen Gewinn von +42,86 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Pop Mart International Group Aktie damit um +15,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,93 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +193,10 % gewonnen.

Pop Mart International Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,65 % 1 Monat +25,93 % 3 Monate +42,86 % 1 Jahr +605,39 %

Informationen zur Pop Mart International Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. Pop Mart International Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,93 Mrd. wert.

Der Hype um die chinesische Plüschtier-Figur "Labubu" sorgt für einen Gewinnsprung beim Spielwarenhersteller Pop Mart. Die Aktie dreht daraufhin deutlich ins Plus. Die Hintergründe.

Pop Mart International Group Aktie jetzt kaufen?

