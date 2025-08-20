TeamViewer - Aktie zeigt Schwäche - 20.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von -1,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TeamViewer Aktionäre einen Verlust von -15,06 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +0,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -4,54 % verloren.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,83 % 1 Monat -5,22 % 3 Monate -15,06 % 1 Jahr -26,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der TeamViewer Aktie. Teilnehmer analysieren die Auswirkungen von Permiras Beteiligung und deren Verkaufsstrategie auf die finanzielle Lage von TeamViewer. Es wird über die Diskrepanz zwischen dem Aktienkurs und den fundamentalen Daten des Unternehmens diskutiert, wobei einige Investoren eine langfristige Perspektive einnehmen. Das Potenzial für zukünftiges Wachstum und der Einfluss der Marktstimmung auf den Aktienkurs sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.