D-Wave Quantum Aktie fällt auf 12,815€ - 20.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Mit einer Performance von -2,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die D-Wave Quantum-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,51 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -18,15 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,21 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,62 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,15 % 1 Monat -20,21 % 3 Monate +8,51 % 1 Jahr +1.470,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, insbesondere um die mögliche Rückkehr auf 12 Euro. Es wird über den Einfluss von Leerverkäufern und Marktmechanismen diskutiert, während auch fundamentale Aspekte wie strategische Unternehmensentscheidungen zur Technologieerweiterung und Marktpräsenz eine Rolle spielen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 309 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,96 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.