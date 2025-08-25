Ihre wichtigsten Termine
Heute: Börse in Großbritannien geschlossen sowie frische US-Konjunkturdaten
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 6/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 7/25
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 8/25
10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 7/25
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 7/25
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 8/25
16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 7/25
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25
Hinweis
Großbritannien: Feiertag, Börse geschlossen
Zeit Land Relev. Termin 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsklimaindex 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten
