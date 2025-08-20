SoftBank Group - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 20.08.2025

Die SoftBank Group Aktie notiert aktuell bei 85,61€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,59 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SoftBank Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +86,46 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um +2,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SoftBank Group +55,49 % gewonnen.

SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,05 % 1 Monat +35,40 % 3 Monate +86,46 % 1 Jahr +67,97 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,57 Mrd. wert.

Nach der jüngsten schwächeren Entwicklung an der Wall Street fallen Asiens Tech-Aktien deutlich. So rutschte die SoftBank-Aktie nach dem 2-Mrd.-US-Dollar-Deal mit Intel um bis zu 9,2 Prozent ab.

SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.