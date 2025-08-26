    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSFC Energy AktievorwärtsNachrichten zu SFC Energy

    Neue Zahlen-Updates von: Dermapharm, Baywa, SFC Energy, DZ Bank und Dekabank

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Christian Charisius - dpa

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)
    09:30 Uhr, Deutschland: DZ Bank, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Halbjahreszahlen

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 7/25
    08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 7/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 8/25
    10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 7/25
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
    16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 8/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 26.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:15USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
    14:30USAUSAAuftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
    14:30USAUSANicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
    14:30USAUSAAuftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
    15:00USAUSAImmobilienpreisindex (Monat)
    16:00USAUSAVerbrauchervertrauen
    18:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    20:45KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
