Neue Zahlen-Updates von: Dermapharm, Baywa, SFC Energy, DZ Bank und Dekabank
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dermapharm Holding, Halbjahreszahlen (detailliert)
09:30 Uhr, Deutschland: DZ Bank, Halbjahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Baywa, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Halbjahreszahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 7/25
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 7/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 8/25
10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 7/25
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig)
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 6/25
16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/25
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 26.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:15 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 16:00 USA Verbrauchervertrauen 18:00 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 20:45 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht
