    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Panik im Rüstungssektor

    2837 Aufrufe 2837 1 Kommentar 1 Kommentar

    Frieden kostet Milliarden? Anleger stoßen Rheinmetall, Renk & Co. ab

    Rüstungsaktien geraten am Mittwoch weiter unter Druck. Anleger fürchten das Ende des Rüstungsbooms – der Waffenstillstand in der Ukraine könnte Milliarden-Aufträge gefährden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsaktien unter Druck wegen Ukraine-Waffenstillstand.
    • Rheinmetall und andere Werte verlieren stark im DAX.
    • Anleger fürchten Ende des Rüstungsbooms und Gewinnmitnahmen.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Panik im Rüstungssektor - Frieden kostet Milliarden? Anleger stoßen Rheinmetall, Renk & Co. ab
    Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

    Europäische Verteidigungsaktien standen am Mittwoch erneut unter Druck, da die Hoffnung auf Fortschritte bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zunahm. Nach der monatelangen Rallye bei Rüstungswerten nutzten Investoren die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.

    Im DAX führten Rheinmetall die Verliererliste mit einem Minus von 3,5 Prozent an. Im MDAX gaben Renk und Hensoldt jeweils um 3,3 Prozent nach. Zwei Stunden nach Handelsbeginn haben sich die Verluste wieder etwas minimiert. Auch britische Werte wie Rolls-Royce und Qinetiq zählten mit Rückgängen von 1,9 beziehungsweise 2 Prozent zu den schwächsten Titeln im Sektor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.904,37€
    Basispreis
    15,72
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.780,00€
    Basispreis
    17,38
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der paneuropäische Stoxx 600 startete 0,3 Prozent tiefer in den Handelstag, wobei alle großen Börsen im Minus lagen. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index setzte seinen Abwärtstrend fort und verlor in den ersten Handelsstunden 0,9 Prozent, nachdem er am Dienstag bereits um 2,6 Prozent eingebrochen war.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Am Dienstag hatten die globalen Märkte noch überwiegend positiv auf die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus reagiert. Verteidigungsaktien hingegen gehörten bereits zu den größten Verlierern, da Anleger ein Ende des kriegsbedingten Nachfrageschubs fürchten.

    "Spekulationen über einen diplomatischen Durchbruch führten dazu, dass europäische Vermögenswerte [am Dienstag] einige erhebliche Bewegungen verzeichneten, insbesondere diejenigen, die am stärksten von dem Konflikt betroffen sind", erklärte Jim Reid von der Deutschen Bank. "Es war in der Tat bemerkenswert, dass Verteidigungsaktien gestern wirklich zu kämpfen hatten und Rheinmetall (-4,85 Prozent) trotz der stärksten Performance im DAX im Jahr 2025 insgesamt aufgrund der allgemeinen Aufstockung der Verteidigungsausgaben die schlechteste Performance erzielte."

    Damit weitet sich der Abwärtsdruck auf die Branche aus, die seit Beginn des Ukraine-Krieges überdurchschnittlich stark von steigenden Verteidigungsbudgets profitiert hatte. Anleger reagieren nun sensibel auf jedes Signal, das auf ein mögliches Ende des Konflikts hindeuten könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Panik im Rüstungssektor Frieden kostet Milliarden? Anleger stoßen Rheinmetall, Renk & Co. ab Rüstungsaktien geraten am Mittwoch weiter unter Druck. Anleger fürchten das Ende des Rüstungsbooms – der Waffenstillstand in der Ukraine könnte Milliarden-Aufträge gefährden.