Frieden kostet Milliarden? Anleger stoßen Rheinmetall, Renk & Co. ab

Im DAX führten Rheinmetall die Verliererliste mit einem Minus von 3,5 Prozent an. Im MDAX gaben Renk und Hensoldt jeweils um 3,3 Prozent nach. Zwei Stunden nach Handelsbeginn haben sich die Verluste wieder etwas minimiert. Auch britische Werte wie Rolls-Royce und Qinetiq zählten mit Rückgängen von 1,9 beziehungsweise 2 Prozent zu den schwächsten Titeln im Sektor.

Europäische Verteidigungsaktien standen am Mittwoch erneut unter Druck, da die Hoffnung auf Fortschritte bei einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine zunahm. Nach der monatelangen Rallye bei Rüstungswerten nutzten Investoren die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.

Der paneuropäische Stoxx 600 startete 0,3 Prozent tiefer in den Handelstag, wobei alle großen Börsen im Minus lagen. Der Stoxx Europe Aerospace and Defense Index setzte seinen Abwärtstrend fort und verlor in den ersten Handelsstunden 0,9 Prozent, nachdem er am Dienstag bereits um 2,6 Prozent eingebrochen war.

Am Dienstag hatten die globalen Märkte noch überwiegend positiv auf die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus reagiert. Verteidigungsaktien hingegen gehörten bereits zu den größten Verlierern, da Anleger ein Ende des kriegsbedingten Nachfrageschubs fürchten.

"Spekulationen über einen diplomatischen Durchbruch führten dazu, dass europäische Vermögenswerte [am Dienstag] einige erhebliche Bewegungen verzeichneten, insbesondere diejenigen, die am stärksten von dem Konflikt betroffen sind", erklärte Jim Reid von der Deutschen Bank. "Es war in der Tat bemerkenswert, dass Verteidigungsaktien gestern wirklich zu kämpfen hatten und Rheinmetall (-4,85 Prozent) trotz der stärksten Performance im DAX im Jahr 2025 insgesamt aufgrund der allgemeinen Aufstockung der Verteidigungsausgaben die schlechteste Performance erzielte."

Damit weitet sich der Abwärtsdruck auf die Branche aus, die seit Beginn des Ukraine-Krieges überdurchschnittlich stark von steigenden Verteidigungsbudgets profitiert hatte. Anleger reagieren nun sensibel auf jedes Signal, das auf ein mögliches Ende des Konflikts hindeuten könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



