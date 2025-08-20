Bayer-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei weiterer Kurserholung

Da die US-Rechtsstreitigkeiten bald überwunden sein sollten und der Bayer-Konzern weitere 1,2 Milliarden Euro Rückstellungen für den Glyphosat-Komplex gebildet hat, stieg die Zuversicht der Anleger und der Aktienkurs legte seit Anfang August von 25 Euro auf sein aktuelles Niveau bei 27,80 Euro zu. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie ihre Erholung in absehbarer Zeit zumindest wieder die Marke von 30 Euro fortsetzen kann.

Mit der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) ging es in den vergangen zehn Jahren - vor allem nach der glücklosen Übernahme von Monsanto und den damit auftretenden Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat stark nach unten. Notierte die Aktie noch im März 2015 im Bereich von 140 Euro, so verzeichnete sie am 7.April 2025 bei 18,38 Euro den tiefsten Wert seit mehr als 20 Jahren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 28 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 28 Euro, Bewertungstag 18.12.25, BV 1, ISIN: DE000UJ3GDK8, wurde beim Aktienkurs von 27,80 Euro mit 4,92 – 4,98 Euro gehandelt.

Legt die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 108 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,20 Euro (+24 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,625 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,625 Euro, BV 1, ISIN: DE000BY0CH02, wurde beim Aktienkurs von 27,80 Euro mit 2,31 – 2,32 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,37 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,636 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,636 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HT4ZFZ4, wurde beim Aktienkurs von 27,80 Euro mit 0,32 – 0,33 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,53 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.