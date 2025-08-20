    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Börsen Start Update

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 20.08. - ATX stark +3,35 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 20.08. - ATX stark +3,35 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.315,17 PKT und verliert bisher -0,12 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +1,35 %, Zalando +1,08 %, Henkel VZ +0,99 %
    Flop-Werte: Siemens Energy -0,87 %, Brenntag -0,87 %, Beiersdorf -0,61 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.806,30 PKT und fällt um -0,09 %.
    Top-Werte: TAG Immobilien +1,34 %, Hugo Boss +1,06 %, Delivery Hero +0,85 %
    Flop-Werte: K+S -3,19 %, Evotec -2,46 %, HENSOLDT -2,24 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.904,37€
    Basispreis
    16,00
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.800,00€
    Basispreis
    17,08
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.755,24 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Sartorius Vz. +1,35 %, Nordex +0,84 %, IONOS Group +0,73 %
    Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,49 %, Evotec -2,46 %, Formycon -2,29 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.470,53 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
    Top-Werte: Wolters Kluwer +2,45 %, DANONE +1,79 %, Pernod Ricard +1,57 %
    Flop-Werte: Schneider Electric -1,07 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,59 %, Banco Santander -0,59 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.831,20 PKT und steigt um +3,35 %.
    Top-Werte: Wienerberger +1,10 %, Telekom Austria +0,99 %, voestalpine +0,64 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,95 %, BAWAG Group -0,74 %, Raiffeisen Bank International -0,61 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.215,42 PKT und steigt um +0,05 %.
    Top-Werte: Lonza Group +1,69 %, Givaudan +1,58 %, Zurich Insurance Group +1,53 %
    Flop-Werte: Alcon -5,33 %, Geberit -1,15 %, UBS Group -0,95 %

    Der CAC 40 steht bei 7.956,61 PKT und verliert bisher -0,07 %.
    Top-Werte: DANONE +1,79 %, Pernod Ricard +1,57 %, Eurofins Scientific +1,32 %
    Flop-Werte: Schneider Electric -1,04 %, Thales -0,74 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,59 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.648,24 PKT und fällt um -0,11 %.
    Top-Werte: SKF (B) +1,04 %, Tele2 (B) +0,92 %, Essity Registered (B) +0,89 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,99 %, Assa Abloy Registered (B) -0,64 %, Getinge (B) -0,41 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.150,00 PKT und gewinnt bisher +1,98 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +4,74 %, Jumbo +1,12 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,62 %
    Flop-Werte: Viohalco -2,11 %, Public Power -0,97 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,97 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 20.08. - ATX stark +3,35 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.