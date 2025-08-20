Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.08. - ATX stark +3,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.315,17 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +1,35 %, Zalando +1,08 %, Henkel VZ +0,99 %
Flop-Werte: Siemens Energy -0,87 %, Brenntag -0,87 %, Beiersdorf -0,61 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.806,30 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: TAG Immobilien +1,34 %, Hugo Boss +1,06 %, Delivery Hero +0,85 %
Flop-Werte: K+S -3,19 %, Evotec -2,46 %, HENSOLDT -2,24 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.755,24 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Sartorius Vz. +1,35 %, Nordex +0,84 %, IONOS Group +0,73 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,49 %, Evotec -2,46 %, Formycon -2,29 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.470,53 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +2,45 %, DANONE +1,79 %, Pernod Ricard +1,57 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,07 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,59 %, Banco Santander -0,59 %
Der ATX bewegt sich bei 4.831,20 PKT und steigt um +3,35 %.
Top-Werte: Wienerberger +1,10 %, Telekom Austria +0,99 %, voestalpine +0,64 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,95 %, BAWAG Group -0,74 %, Raiffeisen Bank International -0,61 %
Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 12.215,42 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,69 %, Givaudan +1,58 %, Zurich Insurance Group +1,53 %
Flop-Werte: Alcon -5,33 %, Geberit -1,15 %, UBS Group -0,95 %
Der CAC 40 steht bei 7.956,61 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: DANONE +1,79 %, Pernod Ricard +1,57 %, Eurofins Scientific +1,32 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,04 %, Thales -0,74 %, Compagnie de Saint-Gobain -0,59 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.648,24 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: SKF (B) +1,04 %, Tele2 (B) +0,92 %, Essity Registered (B) +0,89 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,99 %, Assa Abloy Registered (B) -0,64 %, Getinge (B) -0,41 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.150,00 PKT und gewinnt bisher +1,98 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +4,74 %, Jumbo +1,12 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,62 %
Flop-Werte: Viohalco -2,11 %, Public Power -0,97 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,97 %
