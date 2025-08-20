Earnings Quickcheck Q2/25 zu Apollo Global: Im Billionenrennen auf der Pole Position
Apollo Global Management ist ein Alternativer Asset Manager und damit Wettbewerber von Blackstone, KKR oder Brookfield. Asset Manager werben Gelder von vermögenden Privatleuten, Familiy Offices, Pensionskassen oder Institutionen ein und investieren diese Gelder dann; oftmals gibt es individuelle Vereinbarungen über Branchen oder Anlageklassen, die die Investoren bevorzugen.
Mit diesem Konzept sind sie seit Jahrzehnten erfolgreich und erwirtschaften überdurchschnittliche Erträge; und Apollo liegt hier mit an der Spitze. Anders als der Kursverlauf in diesem Jahr mit bisher -17 % (YTD) vermuten lässt, profitieren auch die Aktionäre erheblich von Apollos Erfolgen. Auf Sicht von einem Jahr legte der Kurs um 23 % zu, die letzten fünf Jahre brachten 185 % und die letzten 10 Jahre sogar mehr als 600 %. Unterfüttert werden die Zuwächse durch die fundamentale Entwicklung, die auch im zweiten Quartal wieder beeindrucken konnte...- Hier den Artikel weiterlesen
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen