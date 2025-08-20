ISHIHARA SANGYO bringt „LUSHADE BLACK" auf den Markt, ein strukturelles schwarzes Pigment mit extrem niedrigem Reflexionsgrad, das über 99,0 % des sichtbaren Lichts absorbiert

TOKYO, 20. August 2025 /PRNewswire/ -- ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. hat die Produktion von LUSHADE BLACK – eines schwarzen Pigments mit ultraniedrigem Reflexionsgrad, das über 99,0 % des sichtbaren Lichts absorbiert – in vollem Umfang aufgenommen und ist nun in der Lage, den Vertrieb auf den globalen Markt auszuweiten.

LUSHADE BLACK ist ein ultraniedrig reflektierendes strukturelles schwarzes Pigment, das mehr als 99,0 % des sichtbaren Lichts absorbiert.

Diese außergewöhnliche optische Eigenschaft trägt dazu bei, Streulicht zu unterdrücken und das Erscheinungsbild von optischen Geräten zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglicht sein Infrarot-Reflexionsvermögen die Formulierung von schwarzen Beschichtungen, die Infrarotlicht reflektieren. Bei der Verwendung in Beschichtungen hilft es auch, den Anstieg der Oberflächentemperatur zu unterdrücken.

LUSHADE BLACK ist ein schwarzes Bismutsulfid-Pigment mit einer Oberflächenstruktur, die an Seeigelstacheln erinnert.

Diese Struktur ermöglicht es dem Pigment, mehr als 99,0 % des sichtbaren Lichts zu absorbieren, was zu einem ultraschwarzen Pigment mit extrem niedrigem Reflexionsgrad führt. Außerdem reflektiert es infrarotes Licht und eignet sich daher für infrarot-reflektierende schwarze Beschichtungen.

Zudem wird der Anstieg der Oberflächentemperatur wirksam unterdrückt, was dazu beiträgt, die Erwärmung der beschichteten Oberfläche zu verringern. Mit diesen Eigenschaften wird LUSHADE BLACK voraussichtlich in den folgenden Bereichen Anwendung finden:

Schwarze Beschichtung für optische Linsenränder

Nutzt die geringe Reflexion, um Streulicht zu verhindern und die optische Leistung zu verbessern.

Reflexionsarme Beschichtung im Inneren von Kameramodulen

Reduziert interne Reflexionen und trägt so zu einer klaren und scharfen Bildqualität bei.

Infrarot-reflektierende schwarze Beschichtungen

Geeignet für die Verwendung in infrarot-reflektierenden schwarzen Beschichtungen für infrarot-basierte Geräte, wie z. B. LiDAR, und zur Reduzierung des Anstiegs der Oberflächentemperatur.

Es wird erwartet, dass LUSHADE BLACK zu einem Schlüsselmaterial wird, das optische Technologien der nächsten Generation in einer Vielzahl von Branchen unterstützt.

Eine spezielle Produktseite mit detaillierten Informationen ist ab sofort verfügbar.

Produkt-Website: https://www.iskweb.co.jp/eng/products/lushadeblack/

LUSHADE ist eine eingetragene Marke von ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. in Japan.

Firmenprofil

Name des Unternehmens: ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

Hauptsitz: 1-2-1 Edobori, Nishi-ku, Osaka, Japan

Gründungsjahr: 1920

Börsennotierung: Tokyo Stock Exchange Prime Market (Ticker: 4028)

Geschäftsfelder: Titanoxid, Funktionelle Materialien, Agrochemikalien, Pharmazeutika, Tiergesundheitsprodukte

Website des Unternehmens: https://www.iskweb.co.jp/eng/

