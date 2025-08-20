Deutsche Exporte im 1. Halbjahr 2025
-0,1 % zum Vorjahreszeitraum
WIESBADEN (ots) -
- Importe steigen im gleichen Zeitraum um 4,4 %
- Exportüberschuss im 1. Halbjahr 2025 bei 104,0 Milliarden Euro
- Exporte in die USA sinken um 3,9 %, Importe aus China nehmen um 10,7 % zu
Mit einem Wert von 786,0 Milliarden Euro sind die deutschen Exporte im 1.
Halbjahr 2025 um 0,1 % gesunken und lagen damit nahezu auf dem Niveau des
Vorjahreszeitraums. Nach Deutschland importiert wurden in den ersten sechs
Monaten des Jahres 2025 insgesamt Waren im Wert von 682,0 Milliarden Euro. Das
waren 4,4 % mehr als im 1. Halbjahr 2024. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) weiter mitteilt, lag der Außenhandelssaldo (Exporte minus Importe)
Deutschlands im 1. Halbjahr 2025 bei +104,0 Milliarden Euro und damit um 22,2 %
niedriger als im 1. Halbjahr 2024 (+133,7 Milliarden Euro).
Wichtigste Exportgüter Deutschlands waren im 1. Halbjahr 2025 Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeugteile mit einem Wert von 131,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem 1.
Halbjahr 2024 sanken die Kfz-Exporte um 3,4 %. An zweiter Stelle lagen Maschinen
mit einem Wert von 106,9 Milliarden Euro (ebenfalls -3,4 % gegenüber dem 1.
Halbjahr 2024). Bei den Exporten chemischer Erzeugnisse zeigt sich ein ähnliches
Bild. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden chemische Erzeugnisse
im Wert von 70,3 Milliarden Euro exportiert. Das entspricht einem Rückgang von
2,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zuwächse wurden im 1. Halbjahr 2025
dagegen im Bereich Datenverarbeitungsgeräte und pharmazeutische Erzeugnisse
verzeichnet. Die Exporte stiegen in diesen Warengruppen um 3,6 % auf 65,7
Milliarden Euro beziehungsweise 5,6 % auf 61,4 Milliarden Euro.
Wichtigste Importgüter Deutschlands waren Kraftwagen und Kraftwagenteile mit
73,7 Milliarden Euro (-0,3 %) sowie Datenverarbeitungsgeräte mit 68,0 Milliarden
Euro (+4,6 %).
Der größte Exportüberschuss wurde im Handel mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen
mit 58,1 Milliarden Euro erzielt, gefolgt von Maschinen mit 54,5 Milliarden
Euro. Umgekehrt wurden beim Handel mit Erdöl und Erdgas beziehungsweise bei den
Erzeugnissen der Landwirtschaft deutlich mehr Waren importiert als exportiert.
Hier betrug der Importüberschuss 32,7 Milliarden beziehungsweise 16,6 Milliarden
Euro.
Die meisten Waren gingen in die Vereinigten Staaten
Wie bereits in den Vorjahren waren im 1. Halbjahr 2025 die Vereinigten Staaten
wichtigstes Abnehmerland deutscher Waren. Waren im Wert von 77,6 Milliarden Euro
wurden von Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert. Das waren 3,9 %
