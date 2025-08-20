-0,1 % zum Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Importe steigen im gleichen Zeitraum um 4,4 %

- Exportüberschuss im 1. Halbjahr 2025 bei 104,0 Milliarden Euro

- Exporte in die USA sinken um 3,9 %, Importe aus China nehmen um 10,7 % zu



Mit einem Wert von 786,0 Milliarden Euro sind die deutschen Exporte im 1.

Halbjahr 2025 um 0,1 % gesunken und lagen damit nahezu auf dem Niveau des

Vorjahreszeitraums. Nach Deutschland importiert wurden in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2025 insgesamt Waren im Wert von 682,0 Milliarden Euro. Das

waren 4,4 % mehr als im 1. Halbjahr 2024. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, lag der Außenhandelssaldo (Exporte minus Importe)

Deutschlands im 1. Halbjahr 2025 bei +104,0 Milliarden Euro und damit um 22,2 %

niedriger als im 1. Halbjahr 2024 (+133,7 Milliarden Euro).







Kraftfahrzeugteile mit einem Wert von 131,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem 1.

Halbjahr 2024 sanken die Kfz-Exporte um 3,4 %. An zweiter Stelle lagen Maschinen

mit einem Wert von 106,9 Milliarden Euro (ebenfalls -3,4 % gegenüber dem 1.

Halbjahr 2024). Bei den Exporten chemischer Erzeugnisse zeigt sich ein ähnliches

Bild. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden chemische Erzeugnisse

im Wert von 70,3 Milliarden Euro exportiert. Das entspricht einem Rückgang von

2,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zuwächse wurden im 1. Halbjahr 2025

dagegen im Bereich Datenverarbeitungsgeräte und pharmazeutische Erzeugnisse

verzeichnet. Die Exporte stiegen in diesen Warengruppen um 3,6 % auf 65,7

Milliarden Euro beziehungsweise 5,6 % auf 61,4 Milliarden Euro.



Wichtigste Importgüter Deutschlands waren Kraftwagen und Kraftwagenteile mit

73,7 Milliarden Euro (-0,3 %) sowie Datenverarbeitungsgeräte mit 68,0 Milliarden

Euro (+4,6 %).



Der größte Exportüberschuss wurde im Handel mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen

mit 58,1 Milliarden Euro erzielt, gefolgt von Maschinen mit 54,5 Milliarden

Euro. Umgekehrt wurden beim Handel mit Erdöl und

Erzeugnissen der Landwirtschaft deutlich mehr Waren importiert als exportiert.

Hier betrug der Importüberschuss 32,7 Milliarden beziehungsweise 16,6 Milliarden

Euro.



Die meisten Waren gingen in die Vereinigten Staaten



Wie bereits in den Vorjahren waren im 1. Halbjahr 2025 die Vereinigten Staaten

wichtigstes Abnehmerland deutscher Waren. Waren im Wert von 77,6 Milliarden Euro

wurden von Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert. Das waren 3,9 % Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Wichtigste Exportgüter Deutschlands waren im 1. Halbjahr 2025 Kraftfahrzeuge undKraftfahrzeugteile mit einem Wert von 131,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem 1.Halbjahr 2024 sanken die Kfz-Exporte um 3,4 %. An zweiter Stelle lagen Maschinenmit einem Wert von 106,9 Milliarden Euro (ebenfalls -3,4 % gegenüber dem 1.Halbjahr 2024). Bei den Exporten chemischer Erzeugnisse zeigt sich ein ähnlichesBild. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden chemische Erzeugnisseim Wert von 70,3 Milliarden Euro exportiert. Das entspricht einem Rückgang von2,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zuwächse wurden im 1. Halbjahr 2025dagegen im Bereich Datenverarbeitungsgeräte und pharmazeutische Erzeugnisseverzeichnet. Die Exporte stiegen in diesen Warengruppen um 3,6 % auf 65,7Milliarden Euro beziehungsweise 5,6 % auf 61,4 Milliarden Euro.Wichtigste Importgüter Deutschlands waren Kraftwagen und Kraftwagenteile mit73,7 Milliarden Euro (-0,3 %) sowie Datenverarbeitungsgeräte mit 68,0 MilliardenEuro (+4,6 %).Der größte Exportüberschuss wurde im Handel mit Kraftwagen und Kraftwagenteilenmit 58,1 Milliarden Euro erzielt, gefolgt von Maschinen mit 54,5 MilliardenEuro. Umgekehrt wurden beim Handel mit Erdöl und Erdgas beziehungsweise bei denErzeugnissen der Landwirtschaft deutlich mehr Waren importiert als exportiert.Hier betrug der Importüberschuss 32,7 Milliarden beziehungsweise 16,6 MilliardenEuro.Die meisten Waren gingen in die Vereinigten StaatenWie bereits in den Vorjahren waren im 1. Halbjahr 2025 die Vereinigten Staatenwichtigstes Abnehmerland deutscher Waren. Waren im Wert von 77,6 Milliarden Eurowurden von Deutschland in die Vereinigten Staaten exportiert. Das waren 3,9 %