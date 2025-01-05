Erzeugerpreise Juli 2025
-1,5 % gegenüber Juli 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juli
2025
-1,5 % zum Vorjahresmonat
-0,1 % zum Vormonat
Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juli 2025 um 1,5 % niedriger
als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
Vorjahresmonat bei -1,3 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat
um 0,1 %.
Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
waren im Juli 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor
einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer waren hingegen Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter. Ohne Berücksichtigung von Energie
stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juli 2025 um 1,0
%, gegenüber Juni 2025 sanken sie um 0,2 %.
Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat
Energie war im Juli 2025 um 6,8 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Juni
2025 stiegen die Energiepreise um 0,1 %. Den größten Einfluss auf die
Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Juli 2024 um 8,6 % (-1,1 %
gegenüber Juni 2025).
Elektrischer Strom kostete 7,8 % weniger als im Juli 2024 (+0,9 % gegenüber Juni
2025), Fernwärme kostete 2,1 % weniger als im Vorjahresmonat (+0,8 % gegenüber
Juni 2025).
Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Juli 2024 um 7,9 % (+0,4 %
gegenüber Juni 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,7 % weniger als ein Jahr zuvor
(-1,0 % gegenüber Juni 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 3,9 %
günstiger (+0,7 % gegenüber Juni 2025).
Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern
Die Preise für Investitionsgüter waren im Juli 2025 um 1,8 % höher als im
Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als
im Juli 2024 (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Die Preise für Kraftwagen und
Kraftwagenteile stiegen um 0,9 % gegenüber Juli 2024 (-0,1 % gegenüber Juni
2025).
Verbrauchsgüter waren im Juli 2025 um 3,5 % teurer als im Juli 2024 (-0,2 %
gegenüber Juni 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,1 % mehr als im Juli 2024 (-0,4
% gegenüber Juni 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren
Kaffee mit +38,4 % (+1,6 % gegenüber Juni 2025) und Rindfleisch mit +38,0 %
(+1,5 % gegenüber Juni 2025). Butter kostete 11,8 % mehr als ein Jahr zuvor
(+0,1 % gegenüber Juni 2025). Billiger als im Vorjahresmonat war im Juli 2025
