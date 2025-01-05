-1,5 % gegenüber Juli 2024

WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juli

2025



-1,5 % zum Vorjahresmonat



-0,1 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juli 2025 um 1,5 % niedriger

als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem

Vorjahresmonat bei -1,3 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat

um 0,1 %.







waren im Juli 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor

einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer waren hingegen Verbrauchs- und

Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter. Ohne Berücksichtigung von Energie

stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juli 2025 um 1,0

%, gegenüber Juni 2025 sanken sie um 0,2 %.



Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat



Energie war im Juli 2025 um 6,8 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Juni

2025 stiegen die Energiepreise um 0,1 %. Den größten Einfluss auf die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die

Preisrückgänge bei

betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Juli 2024 um 8,6 % (-1,1 %

gegenüber Juni 2025).



Elektrischer Strom kostete 7,8 % weniger als im Juli 2024 (+0,9 % gegenüber Juni

2025), Fernwärme kostete 2,1 % weniger als im Vorjahresmonat (+0,8 % gegenüber

Juni 2025).



Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Juli 2024 um 7,9 % (+0,4 %

gegenüber Juni 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,7 % weniger als ein Jahr zuvor

(-1,0 % gegenüber Juni 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 3,9 %

günstiger (+0,7 % gegenüber Juni 2025).



Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern



Die Preise für Investitionsgüter waren im Juli 2025 um 1,8 % höher als im

Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als

im Juli 2024 (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Die Preise für Kraftwagen und

Kraftwagenteile stiegen um 0,9 % gegenüber Juli 2024 (-0,1 % gegenüber Juni

2025).



Verbrauchsgüter waren im Juli 2025 um 3,5 % teurer als im Juli 2024 (-0,2 %

gegenüber Juni 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,1 % mehr als im Juli 2024 (-0,4

% gegenüber Juni 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren

Kaffee mit +38,4 % (+1,6 % gegenüber Juni 2025) und Rindfleisch mit +38,0 %

(+1,5 % gegenüber Juni 2025). Butter kostete 11,8 % mehr als ein Jahr zuvor

(+0,1 % gegenüber Juni 2025). Billiger als im Vorjahresmonat war im Juli 2025





