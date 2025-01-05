    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    -1,5 % gegenüber Juli 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), Juli
    2025

    -1,5 % zum Vorjahresmonat

    -0,1 % zum Vormonat

    Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im Juli 2025 um 1,5 % niedriger
    als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem
    Vorjahresmonat bei -1,3 % gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    weiter mitteilt, sanken die Erzeugerpreise im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat
    um 0,1 %.

    Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat
    waren im Juli 2025 die niedrigeren Energiepreise. Ebenfalls günstiger als vor
    einem Jahr waren Vorleistungsgüter. Teurer waren hingegen Verbrauchs- und
    Gebrauchsgüter sowie Investitionsgüter. Ohne Berücksichtigung von Energie
    stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juli 2025 um 1,0
    %, gegenüber Juni 2025 sanken sie um 0,2 %.

    Rückgang der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat

    Energie war im Juli 2025 um 6,8 % billiger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Juni
    2025 stiegen die Energiepreise um 0,1 %. Den größten Einfluss auf die
    Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei Energie hatten die
    Preisrückgänge bei Erdgas in der Verteilung. Über alle Abnehmergruppen
    betrachtet fielen die Erdgaspreise gegenüber Juli 2024 um 8,6 % (-1,1 %
    gegenüber Juni 2025).

    Elektrischer Strom kostete 7,8 % weniger als im Juli 2024 (+0,9 % gegenüber Juni
    2025), Fernwärme kostete 2,1 % weniger als im Vorjahresmonat (+0,8 % gegenüber
    Juni 2025).

    Die Preise für Mineralölerzeugnisse fielen gegenüber Juli 2024 um 7,9 % (+0,4 %
    gegenüber Juni 2025). Leichtes Heizöl kostete 5,7 % weniger als ein Jahr zuvor
    (-1,0 % gegenüber Juni 2025) und die Preise für Kraftstoffe waren 3,9 %
    günstiger (+0,7 % gegenüber Juni 2025).

    Preisanstiege bei Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und Gebrauchsgütern

    Die Preise für Investitionsgüter waren im Juli 2025 um 1,8 % höher als im
    Vorjahresmonat (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Maschinen kosteten 1,8 % mehr als
    im Juli 2024 (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Die Preise für Kraftwagen und
    Kraftwagenteile stiegen um 0,9 % gegenüber Juli 2024 (-0,1 % gegenüber Juni
    2025).

    Verbrauchsgüter waren im Juli 2025 um 3,5 % teurer als im Juli 2024 (-0,2 %
    gegenüber Juni 2025). Nahrungsmittel kosteten 4,1 % mehr als im Juli 2024 (-0,4
    % gegenüber Juni 2025). Deutlich teurer im Vergleich zum Vorjahresmonat waren
    Kaffee mit +38,4 % (+1,6 % gegenüber Juni 2025) und Rindfleisch mit +38,0 %
    (+1,5 % gegenüber Juni 2025). Butter kostete 11,8 % mehr als ein Jahr zuvor
    (+0,1 % gegenüber Juni 2025). Billiger als im Vorjahresmonat war im Juli 2025
