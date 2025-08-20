Gastgewerbeumsatz 1. Halbjahr 2025 real um 3,7 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig, Originalwerte)



-3,7 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)



-0,1 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)



Gastgewerbeumsatz, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)





-2,5 % zum Vormonat (real)



-3,9 % zum Vormonat (nominal)



-5,9 % zum Vorjahresmonat (real)



-3,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Die Gastgewerbeunternehmen in Deutschland haben nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Halbjahr 2025 real (preisbereinigt)

3,7 % und nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.



Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten in den ersten

sechs Monaten des Jahres 2025 real einen Umsatzrückgang von 2,6 % und nominal

von 0,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Die Umsätze der Gastronomie sanken im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr

2024 real um 4,1 %, während sie nominal um 0,1 % stiegen.



Gastgewerbeumsatz im Juni mit deutlichem Rückgang im Vergleich zum Vormonat



Im Juni 2025 sank der Umsatz im Gastgewerbe gegenüber Mai 2025 real um 2,5 % und

nominal um 3,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 betrug der

Umsatzrückgang real 5,9 % und nominal 3,4 %.



Im Juni 2025 verzeichneten die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen

gegenüber Mai 2025 ein Umsatzminus von real 1,6 % und nominal 5,5 %. Gegenüber

Juni 2024 ging der Umsatz im Juni 2025 real um 5,1 % und nominal um 4,9 %

zurück.



In der Gastronomie wurde im Juni 2025 real 2,1 % und nominal 1,9 % weniger

Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Im Vergleich zum Juni 2024 sank der

Umsatz real um 5,3 % und nominal um 1,5 %.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell

alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der

Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.



Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten

von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den

Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen

zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.



Weitere Informationen:



Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die

Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.



Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum

Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.



Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im

Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"

verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)

ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle

Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen

Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und

Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur

Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



