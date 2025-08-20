    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Gastgewerbeumsatz 1. Halbjahr 2025 real um 3,7 % gesunken

    WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig, Originalwerte)

    -3,7 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)

    -0,1 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)

    Gastgewerbeumsatz, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

    -2,5 % zum Vormonat (real)

    -3,9 % zum Vormonat (nominal)

    -5,9 % zum Vorjahresmonat (real)

    -3,4 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Die Gastgewerbeunternehmen in Deutschland haben nach vorläufigen Ergebnissen des
    Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Halbjahr 2025 real (preisbereinigt)
    3,7 % und nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.

    Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen verzeichneten in den ersten
    sechs Monaten des Jahres 2025 real einen Umsatzrückgang von 2,6 % und nominal
    von 0,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

    Die Umsätze der Gastronomie sanken im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1. Halbjahr
    2024 real um 4,1 %, während sie nominal um 0,1 % stiegen.

    Gastgewerbeumsatz im Juni mit deutlichem Rückgang im Vergleich zum Vormonat

    Im Juni 2025 sank der Umsatz im Gastgewerbe gegenüber Mai 2025 real um 2,5 % und
    nominal um 3,9 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2024 betrug der
    Umsatzrückgang real 5,9 % und nominal 3,4 %.

    Im Juni 2025 verzeichneten die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen
    gegenüber Mai 2025 ein Umsatzminus von real 1,6 % und nominal 5,5 %. Gegenüber
    Juni 2024 ging der Umsatz im Juni 2025 real um 5,1 % und nominal um 4,9 %
    zurück.

    In der Gastronomie wurde im Juni 2025 real 2,1 % und nominal 1,9 % weniger
    Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Im Vergleich zum Juni 2024 sank der
    Umsatz real um 5,3 % und nominal um 1,5 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
    alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher können die Veränderungsraten der
    Aggregate von denen der Unterpositionen abweichen.

    Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonaten
    von denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in den
    Beherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungen
    zusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.

    Weitere Informationen:

    Weitere Informationen bieten die Erläuterungen zur Statistik sowie die
    Qualitätsberichte zum Gastgewerbe und Tourismus.

    Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in den Tabellen zum
    Umsatz im Gastgewerbe (45213) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

    Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zum Umsatz und zur Beschäftigung im
    Gastgewerbe bietet auch die Themenseite "Konjunkturindikatoren".

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind auch im "Dashboard Konjunktur"
    verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)
    ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle
    Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen
    Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und
    Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur
    Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Gastgewerbe
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6100245
    OTS: Statistisches Bundesamt




