Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt weltweit führenden Anbieter für Applied AI, Optimierung und Quantum Computing (FOTO)

Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) - Mit der

Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische

Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um

Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen

schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.



Strangeworks (http://www.strangeworks.com/) , führender Anbieter von Software

für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia

(https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und

intelligente Planungslösungen.





Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworksauf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: QuantagoniasKompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung undKI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur,den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk vonStrangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sieermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- undPlanungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oderquanteninspirierten Technologien.Strategische Positionierung und ExpansionNach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expands-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit derAkquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzungstrategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreichegemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinteVision.Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neueMöglichkeiten:Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen,auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistikoder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung,Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmalsauch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern.Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.Quantagonias SchlüsseltechnologienIm Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, dieklassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:- Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallelangesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale