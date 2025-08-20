Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt weltweit führenden Anbieter für Applied AI, Optimierung und Quantum Computing (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccenture Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Accenture Registered (A)
    Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) - Mit der
    Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische
    Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um
    Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen
    schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.

    Strangeworks (http://www.strangeworks.com/) , führender Anbieter von Software
    für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia
    (https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und
    intelligente Planungslösungen.

    Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworks
    auf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: Quantagonias
    Kompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung und
    KI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur,
    den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk von
    Strangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sie
    ermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- und
    Planungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oder
    quanteninspirierten Technologien.

    Strategische Positionierung und Expansion

    Nach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expa
    nds-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit der
    Akquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzung
    strategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreiche
    gemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinte
    Vision.

    Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neue
    Möglichkeiten:

    Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen,
    auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.

    Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik
    oder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung,
    Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmals
    auch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern.
    Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.

    Quantagonias Schlüsseltechnologien

    Im Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, die
    klassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:

    - Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallel
    angesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale
