Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt weltweit führenden Anbieter für Applied AI, Optimierung und Quantum Computing (FOTO)
Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) - Mit der
Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische
Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um
Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen
schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.
Strangeworks (http://www.strangeworks.com/) , führender Anbieter von Software
für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia
(https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und
intelligente Planungslösungen.
Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworks
auf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: Quantagonias
Kompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung und
KI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur,
den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk von
Strangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sie
ermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- und
Planungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oder
quanteninspirierten Technologien.
Strategische Positionierung und Expansion
Nach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expa
nds-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit der
Akquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzung
strategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreiche
gemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinte
Vision.
Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neue
Möglichkeiten:
Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen,
auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.
Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik
oder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung,
Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmals
auch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern.
Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.
Quantagonias Schlüsseltechnologien
Im Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, die
klassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:
- Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallel
angesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale
