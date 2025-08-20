    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    BERENBERG stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Immobilienkonzern an die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen angepasst, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Kurzfristig dürfte die Aktie vom Schuldenabbau durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte profitieren. Auf mittlere Sicht sollte eine früher als erwartete operative Margenerholung (Ebitda) die Ergebnisdynamik unterstützen./rob/gl/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 72,00EUR auf Tradegate (20. August 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 99
    Kursziel alt: 99
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


