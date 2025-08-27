    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Nvidia, Agilent Technologies, Hewlett Packard und Aroundtown legen Q-Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Dall-E

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen
    09:00 Uhr, Dänemark: Lego, Halbjahreszahlen
    09:30 Uhr, Schweiz: Givaudan, Summer Investor Conference
    10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Halbjahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: NordLB, Halbjahreszahlen
    10:30 Uhr, Deutschland: LBBW, Halbjahreszahlen, Stuttgart
    13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Nvidia, Q2-Zahlen
    22:30 Uhr, USA: Hewlett Packard, Q3-Zahlen
    USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    03:30 Uhr, China: Industriegewinne 7/24
    08:00 Uhr, Dänemark: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK Verbrauchervertrauen 9/25
    09:00 Uhr, Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
    18:00 Uhr, Russland: Einzelhandelsumsatz 7/25
    18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 7/25
    18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 7/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 27.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
