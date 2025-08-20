    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump, Zinsen: Verzweifelte Attacke auf Powell - der Tech-Aktien-Abverkauf!

    Trump wirkt immer verzweifelter in seinen Forderungen an Fed-Chef Powell nach einer Senkung der Zinsen! Trump will eine 0.5%-Senkung bereits im September, angeblich wegen des Immobilienmarkts

    Trump wirkt immer verzweifelter in seinen Forderungen an Fed-Chef Powell nach einer Senkung der Zinsen! Trump will eine 0.5%-Senkung bereits im September, angeblich wegen des Immobilienmarkts. Alle Zeichen, so Trump, würden auf eine 0,5%-Senkung hindeuten! Alle Zeichen? Die Fed-Fund-Futures preisen aktuell eine sagenhafte Wahrscheinlichkeit von 0% ein, dass die Zinsen um 0,5% bei der nächsten Fed-Sitzung gesenkt werden! Gestern ein Abverkauf der großen US-Tech-Aktien, die im Vergleich zum Gesamtmarkt zu stark gestiegen waren. Nun regen sich plötzlich - längst überfällig - erste Zweifel an den massiven Investitionen der großen Tech-Konzerne in Sachen KI. Geht der Abverkauf bei Tech-Aktien heute weiter?

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.904,37€
    Basispreis
    15,72
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.780,00€
    Basispreis
    17,35
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Nasdaq 100 schwächelt: Warum Anleger Tech-Aktien abstoßen

    2. Goldpreis vor Ausbruch: Zündet Powell die nächste Gold-Rally?

     

    Das Video "Trump, Zinsen: Verzweifelte Attacke auf Powell - der Tech-Aktien-Abverkauf!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump, Zinsen: Verzweifelte Attacke auf Powell - der Tech-Aktien-Abverkauf! Trump wirkt immer verzweifelter in seinen Forderungen an Fed-Chef Powell nach einer Senkung der Zinsen! Trump will eine 0.5%-Senkung bereits im September, angeblich wegen des Immobilienmarkts