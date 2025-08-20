Trump, Zinsen: Verzweifelte Attacke auf Powell - der Tech-Aktien-Abverkauf!

Trump wirkt immer verzweifelter in seinen Forderungen an Fed-Chef Powell nach einer Senkung der Zinsen! Trump will eine 0.5%-Senkung bereits im September, angeblich wegen des Immobilienmarkts. Alle Zeichen, so Trump, würden auf eine 0,5%-Senkung hindeuten! Alle Zeichen? Die Fed-Fund-Futures preisen aktuell eine sagenhafte Wahrscheinlichkeit von 0% ein, dass die Zinsen um 0,5% bei der nächsten Fed-Sitzung gesenkt werden! Gestern ein Abverkauf der großen US-Tech-Aktien, die im Vergleich zum Gesamtmarkt zu stark gestiegen waren. Nun regen sich plötzlich - längst überfällig - erste Zweifel an den massiven Investitionen der großen Tech-Konzerne in Sachen KI. Geht der Abverkauf bei Tech-Aktien heute weiter?

