    Angriff auf Tesla & VW

    Xiaomi will Europas Straßen erobern – und unter die Top 5 der Welt!

    Xiaomi will 2027 mit seinem ersten E-Auto nach Europa. Doch hohe Zölle und Produktionsengpässe könnten den Tesla-Rivalen bremsen – trotz Milliardenumsätzen und Rekordnachfrage für den SUV YU7.

    Xiaomi treibt nach dem erfolgreichen Start seines Elektroautogeschäfts in China die Expansion voran und will 2027 mit seinem ersten Modell in Europa antreten. Präsident Lu Weibing erklärte: "Das Geschäftsmodell, das wir in China entwickelt haben, lässt sich auch auf den europäischen Markt übertragen, wenn wir dort Fuß fassen." Derzeit laufen Vorbereitungen, konkrete Produktpläne gibt es noch nicht.

    Mit dem SUV YU7, den Mitgründer Lei Jun im Juni vorgestellt hat, hat Xiaomi die Nachfrage im Heimatmarkt stark angekurbelt. Die Wartezeiten liegen inzwischen bei über einem Jahr. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 31 Prozent auf 116 Milliarden Yuan (16,2 Milliarden US-Dollar), getragen von 81.302 ausgelieferten Autos. Im ersten Halbjahr summierte sich die Zahl auf über 157.000 Fahrzeuge. Während das Smartphonegeschäft um 2,1 Prozent zurückging, konnte das Unternehmen die Schwäche mit dem Autosegment kompensieren.

    Die Expansion nach Europa ist jedoch mit hohen Hürden verbunden. Auf chinesische Elektroautos werden Zölle von bis zu 48 Prozent erhoben – eine Kombination aus 10 Prozent Grundsteuer und 35 bis 38 Prozent Ausgleichsabgaben wegen staatlicher Subventionen. In den USA sind es sogar 100 Prozent, womit der Markt dort faktisch verschlossen bleibt. Dennoch will Xiaomi in 15 bis 20 Jahren zu den fünf größten Autobauern der Welt gehören.

    Analysten sehen Fortschritte: Laut Bloomberg Intelligence stieg die Bruttomarge im EV-Bereich um 3,2 Prozentpunkte, getrieben durch Skaleneffekte und den SUV-Anteil. Die zweite Fabrik könnte das Ziel einer Gewinnschwelle bis Ende 2025 stützen. Auch die Verluste im Autogeschäft schrumpften zuletzt auf 300 Millionen Yuan.

    Xiaomi setzt zudem auf Chips und KI: Für dieses Jahrzehnt sind 7 Milliarden US-Dollar an Halbleiterinvestitionen geplant. Mit dem neuen 3-Nanometer-Chip Xring O1 will der Konzern Geräte wie das Tablet 7 Ultra ausstatten. Während Apple und Huawei im Smartphonebereich mit Preiskämpfen und schwacher Konsumnachfrage kämpfen, gelang es Xiaomi, mit dem EV-Geschäft Marktwert und Anlegersentiment zu steigern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



