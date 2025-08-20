Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -- Digitale trifft reale Welt: Neues Konzeptfahrzeug live auf der IAA Mobility2025 und ab Herbst bei Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5- Hochleistung pur: 588 kW (800 PS), 800 Nm Drehmoment und 320 km/h Spitze- Bestimmendes Merkmal: Opel Kompass mit ultrascharfen horizontalen undvertikalen Elementen neu interpretiert- Optimierte Aero-Lösungen: Aero-Motorhaube und -Kotflügelverbreiterungen,aktiver Aero-Diffusor und -Spoiler- Innovatives, fokussiertes Interieur: Schlankes Lenkrad, Leichtbausitz,illuminierte StoffeVor einer Woche hat Opel erste Hinweise auf sein neues Konzeptfahrzeug gegeben -jetzt zeigt die Marke mit dem Blitz mit einem Set von Bildern die Studie inihrer ganzen Pracht. Zugleich offenbart Opel den Namen des Showcars, das auf derIAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) in München vom 8. bis 14.September 2025 seine aufsehenerregende Weltpremiere feiern wird: Opel Corsa GSEVision Gran Turismo . Wie der Name schon erahnen lässt, gibt das atemberaubendeKonzeptfahrzeug nicht nur einen Ausblick auf kommende GSE-Modelle, esunterstreicht auch das Bekenntnis von Opel zum Kleinwagensegment. Darüber hinausbietet der Corsa GSE Vision Gran Turismo eine weitere Premiere, denn er kann vonjedem in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren - Gran Turismo 7 - abHerbst selbst erlebt und gefahren werden. Mit seinem außergewöhnlichen Design,einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment und einerSpitzengeschwindigkeit von 320 km/h stellt der Opel Corsa GSE Vision GranTurismo den Inbegriff der High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische-gse-modelle) von Opel dar. Mit der jüngsten Studie lässt Opel so die digitalemit der realen Welt verschmelzen."Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo hebt unsere Submarke GSE auf das nächsteLevel. Er zeigt nicht nur, was auf einer Kleinwagenplattform möglich ist,sondern er gibt einen klaren Ausblick auf die Zukunft und wird Autoenthusiastenbegeistern. Zum ersten Mal lässt sich ein Concept Car von Opel nicht nur mitAbstand bewundern. Jeder kann diesen atemberaubenden Newcomer ab Herbst in GranTurismo 7 fahren und echte OMG! GSE-Momente erleben. Die Kombination ausHigh-Performance-GSE-Elementen und dem, wofür der Name Corsa steht, spricht fürsich", sagt Opel CEO Florian Huettl."Wir freuen uns sehr, Opel mit einer so spannenden und innovativen Corsa-Versionwieder zurück bei Gran Turismo begrüßen zu dürfen. Opel blickt auf eine langeRennsporttradition zurück und GT-Spieler auf der ganzen Welt werden den Corsa