Der Inbegriff von GSE
Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (FOTO)
Rüsselsheim (ots) -
- Digitale trifft reale Welt: Neues Konzeptfahrzeug live auf der IAA Mobility
2025 und ab Herbst bei Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5
- Hochleistung pur: 588 kW (800 PS), 800 Nm Drehmoment und 320 km/h Spitze
- Bestimmendes Merkmal: Opel Kompass mit ultrascharfen horizontalen und
vertikalen Elementen neu interpretiert
- Optimierte Aero-Lösungen: Aero-Motorhaube und -Kotflügelverbreiterungen,
aktiver Aero-Diffusor und -Spoiler
- Innovatives, fokussiertes Interieur: Schlankes Lenkrad, Leichtbausitz,
illuminierte Stoffe
Vor einer Woche hat Opel erste Hinweise auf sein neues Konzeptfahrzeug gegeben -
jetzt zeigt die Marke mit dem Blitz mit einem Set von Bildern die Studie in
ihrer ganzen Pracht. Zugleich offenbart Opel den Namen des Showcars, das auf der
IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) in München vom 8. bis 14.
September 2025 seine aufsehenerregende Weltpremiere feiern wird: Opel Corsa GSE
Vision Gran Turismo . Wie der Name schon erahnen lässt, gibt das atemberaubende
Konzeptfahrzeug nicht nur einen Ausblick auf kommende GSE-Modelle, es
unterstreicht auch das Bekenntnis von Opel zum Kleinwagensegment. Darüber hinaus
bietet der Corsa GSE Vision Gran Turismo eine weitere Premiere, denn er kann von
jedem in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren - Gran Turismo 7 - ab
Herbst selbst erlebt und gefahren werden. Mit seinem außergewöhnlichen Design,
einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment und einer
Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h stellt der Opel Corsa GSE Vision Gran
Turismo den Inbegriff der High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stell
antis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische
-gse-modelle) von Opel dar. Mit der jüngsten Studie lässt Opel so die digitale
mit der realen Welt verschmelzen.
"Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo hebt unsere Submarke GSE auf das nächste
Level. Er zeigt nicht nur, was auf einer Kleinwagenplattform möglich ist,
sondern er gibt einen klaren Ausblick auf die Zukunft und wird Autoenthusiasten
begeistern. Zum ersten Mal lässt sich ein Concept Car von Opel nicht nur mit
Abstand bewundern. Jeder kann diesen atemberaubenden Newcomer ab Herbst in Gran
Turismo 7 fahren und echte OMG! GSE-Momente erleben. Die Kombination aus
High-Performance-GSE-Elementen und dem, wofür der Name Corsa steht, spricht für
sich", sagt Opel CEO Florian Huettl.
"Wir freuen uns sehr, Opel mit einer so spannenden und innovativen Corsa-Version
wieder zurück bei Gran Turismo begrüßen zu dürfen. Opel blickt auf eine lange
Rennsporttradition zurück und GT-Spieler auf der ganzen Welt werden den Corsa
- Digitale trifft reale Welt: Neues Konzeptfahrzeug live auf der IAA Mobility
2025 und ab Herbst bei Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5
- Hochleistung pur: 588 kW (800 PS), 800 Nm Drehmoment und 320 km/h Spitze
- Bestimmendes Merkmal: Opel Kompass mit ultrascharfen horizontalen und
vertikalen Elementen neu interpretiert
- Optimierte Aero-Lösungen: Aero-Motorhaube und -Kotflügelverbreiterungen,
aktiver Aero-Diffusor und -Spoiler
- Innovatives, fokussiertes Interieur: Schlankes Lenkrad, Leichtbausitz,
illuminierte Stoffe
Vor einer Woche hat Opel erste Hinweise auf sein neues Konzeptfahrzeug gegeben -
jetzt zeigt die Marke mit dem Blitz mit einem Set von Bildern die Studie in
ihrer ganzen Pracht. Zugleich offenbart Opel den Namen des Showcars, das auf der
IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) in München vom 8. bis 14.
September 2025 seine aufsehenerregende Weltpremiere feiern wird: Opel Corsa GSE
Vision Gran Turismo . Wie der Name schon erahnen lässt, gibt das atemberaubende
Konzeptfahrzeug nicht nur einen Ausblick auf kommende GSE-Modelle, es
unterstreicht auch das Bekenntnis von Opel zum Kleinwagensegment. Darüber hinaus
bietet der Corsa GSE Vision Gran Turismo eine weitere Premiere, denn er kann von
jedem in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren - Gran Turismo 7 - ab
Herbst selbst erlebt und gefahren werden. Mit seinem außergewöhnlichen Design,
einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment und einer
Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h stellt der Opel Corsa GSE Vision Gran
Turismo den Inbegriff der High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stell
antis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische
-gse-modelle) von Opel dar. Mit der jüngsten Studie lässt Opel so die digitale
mit der realen Welt verschmelzen.
"Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo hebt unsere Submarke GSE auf das nächste
Level. Er zeigt nicht nur, was auf einer Kleinwagenplattform möglich ist,
sondern er gibt einen klaren Ausblick auf die Zukunft und wird Autoenthusiasten
begeistern. Zum ersten Mal lässt sich ein Concept Car von Opel nicht nur mit
Abstand bewundern. Jeder kann diesen atemberaubenden Newcomer ab Herbst in Gran
Turismo 7 fahren und echte OMG! GSE-Momente erleben. Die Kombination aus
High-Performance-GSE-Elementen und dem, wofür der Name Corsa steht, spricht für
sich", sagt Opel CEO Florian Huettl.
"Wir freuen uns sehr, Opel mit einer so spannenden und innovativen Corsa-Version
wieder zurück bei Gran Turismo begrüßen zu dürfen. Opel blickt auf eine lange
Rennsporttradition zurück und GT-Spieler auf der ganzen Welt werden den Corsa
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Sony - 853687 - JP3435000009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sony. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chash-Carry schrieb 27.09.24, 14:00
Wenn die 18 hält wäre ich fürs erste zufrieden. Dann hab ich 2-3 Jahre Geduld und gucke mir an was und vorallem wie der Konzern die KI in sein Sortiment eingliedert.mitdiskutieren »
badgl schrieb 27.09.24, 08:57
Ui, heute -80% … Das ist schon der Aktiensplit oder?mitdiskutieren »
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte