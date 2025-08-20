Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSony AktievorwärtsNachrichten zu Sony

    Rüsselsheim (ots) -

    - Digitale trifft reale Welt: Neues Konzeptfahrzeug live auf der IAA Mobility
    2025 und ab Herbst bei Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5
    - Hochleistung pur: 588 kW (800 PS), 800 Nm Drehmoment und 320 km/h Spitze
    - Bestimmendes Merkmal: Opel Kompass mit ultrascharfen horizontalen und
    vertikalen Elementen neu interpretiert
    - Optimierte Aero-Lösungen: Aero-Motorhaube und -Kotflügelverbreiterungen,
    aktiver Aero-Diffusor und -Spoiler
    - Innovatives, fokussiertes Interieur: Schlankes Lenkrad, Leichtbausitz,
    illuminierte Stoffe

    Vor einer Woche hat Opel erste Hinweise auf sein neues Konzeptfahrzeug gegeben -
    jetzt zeigt die Marke mit dem Blitz mit einem Set von Bildern die Studie in
    ihrer ganzen Pracht. Zugleich offenbart Opel den Namen des Showcars, das auf der
    IAA Mobility 2025 (https://www.iaa-mobility.com/de) in München vom 8. bis 14.
    September 2025 seine aufsehenerregende Weltpremiere feiern wird: Opel Corsa GSE
    Vision Gran Turismo . Wie der Name schon erahnen lässt, gibt das atemberaubende
    Konzeptfahrzeug nicht nur einen Ausblick auf kommende GSE-Modelle, es
    unterstreicht auch das Bekenntnis von Opel zum Kleinwagensegment. Darüber hinaus
    bietet der Corsa GSE Vision Gran Turismo eine weitere Premiere, denn er kann von
    jedem in einem der weltweit führenden Rennsimulatoren - Gran Turismo 7 - ab
    Herbst selbst erlebt und gefahren werden. Mit seinem außergewöhnlichen Design,
    einer Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment und einer
    Spitzengeschwindigkeit von 320 km/h stellt der Opel Corsa GSE Vision Gran
    Turismo den Inbegriff der High-Performance-Submarke GSE (https://www.media.stell
    antis.com/de-de/opel/press/omg-gse-opel-gibt-ersten-ausblick-auf-vollelektrische
    -gse-modelle) von Opel dar. Mit der jüngsten Studie lässt Opel so die digitale
    mit der realen Welt verschmelzen.

    "Der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo hebt unsere Submarke GSE auf das nächste
    Level. Er zeigt nicht nur, was auf einer Kleinwagenplattform möglich ist,
    sondern er gibt einen klaren Ausblick auf die Zukunft und wird Autoenthusiasten
    begeistern. Zum ersten Mal lässt sich ein Concept Car von Opel nicht nur mit
    Abstand bewundern. Jeder kann diesen atemberaubenden Newcomer ab Herbst in Gran
    Turismo 7 fahren und echte OMG! GSE-Momente erleben. Die Kombination aus
    High-Performance-GSE-Elementen und dem, wofür der Name Corsa steht, spricht für
    sich", sagt Opel CEO Florian Huettl.

    "Wir freuen uns sehr, Opel mit einer so spannenden und innovativen Corsa-Version
    wieder zurück bei Gran Turismo begrüßen zu dürfen. Opel blickt auf eine lange
    Rennsporttradition zurück und GT-Spieler auf der ganzen Welt werden den Corsa
