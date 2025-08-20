Estee Lauder Companies Registered (A) - Aktie auf Talfahrt - 20.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie. Sie fällt um -3,62 % auf 74,50€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Estee Lauder Companies Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,59 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,67 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Estee Lauder Companies Registered (A) +8,31 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,91 % 1 Monat +2,67 % 3 Monate +32,59 % 1 Jahr -8,23 %

Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

Es gibt 234 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,66 Mrd.EUR wert.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gab heute bekannt, dass Dana Strong, CBE und Annabelle Yu Long vom Verwaltungsrat für die Wahl als Verwaltungsratsmitglieder auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 13. November 2025 nominiert …

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.