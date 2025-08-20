    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    407 neue Produkte betroffen

    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    50-Prozent-Zölle: Trumps Zollhammer trifft Maschinenbau, Tesla und mehr!

    Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump verschärft ihren Kurs gegenüber Importen von Stahl- und Aluminiumprodukten.

    Für Sie zusammengefasst
    407 neue Produkte betroffen - 50-Prozent-Zölle: Trumps Zollhammer trifft Maschinenbau, Tesla und mehr!
    Foto:

    Wie das Handelsministerium bekanntgab, wurden 407 Produktkategorien auf die Liste sogenannter derivativer Produkte gesetzt, die künftig unter Section 232 fallen. Für diese Waren gilt nun ein Zollsatz von 50 Prozent auf den Stahl- und Aluminiumanteil.

    Betroffen sind ein breites Spektrum an Industriegütern, darunter Windkraftanlagen und deren Teile, Mobilkrane, Bulldozer, Schienenfahrzeuge, Möbel, Kompressoren, Pumpen sowie weitere Maschinen. Auch importierte Teile für Autoabgassysteme, Elektrostahl für Elektrofahrzeuge sowie Komponenten für Busse, Klimaanlagen und Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Gefrierschränke und Trockner unterliegen den neuen Abgaben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    306,10€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    349,28€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die heutige Maßnahme erweitert den Geltungsbereich der Stahl- und Aluminiumzölle, schließt Umgehungsmöglichkeiten aus und unterstützt damit die weitere Wiederbelebung der amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie", erklärte Jeffrey Kessler, Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit im Handelsministerium.

    Die US-Stahlhersteller Cleveland-Cliffs und Nucor hatten laut SeekingAlpha die Regierung gedrängt, die Zölle auf zusätzliche Autoteile auszuweiten. Dagegen sprach sich eine Gruppe ausländischer Automobilhersteller aus, die davor warnte, dass US-Produzenten nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die Nachfrage zu decken.

    Auch Tesla wandte sich gegen die Maßnahme. Das Unternehmen forderte das Handelsministerium laut Reuters auf, den Antrag auf Ausweitung der Zölle auf Spezialstahl für Elektromotoren und Windturbinen abzulehnen. Tesla argumentierte, dass es in den Vereinigten Staaten keine Produktionskapazitäten für den speziellen Stahl gebe, der für die Antriebseinheiten des Elektroautoherstellers notwendig sei. CEO Elon Musk blieb mit dieser Bitte jedoch erfolglos.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    407 neue Produkte betroffen 50-Prozent-Zölle: Trumps Zollhammer trifft Maschinenbau, Tesla und mehr! Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump verschärft ihren Kurs gegenüber Importen von Stahl- und Aluminiumprodukten.