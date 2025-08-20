50-Prozent-Zölle: Trumps Zollhammer trifft Maschinenbau, Tesla und mehr!

Betroffen sind ein breites Spektrum an Industriegütern, darunter Windkraftanlagen und deren Teile, Mobilkrane, Bulldozer, Schienenfahrzeuge, Möbel, Kompressoren, Pumpen sowie weitere Maschinen. Auch importierte Teile für Autoabgassysteme, Elektrostahl für Elektrofahrzeuge sowie Komponenten für Busse, Klimaanlagen und Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Gefrierschränke und Trockner unterliegen den neuen Abgaben.

Wie das Handelsministerium bekanntgab, wurden 407 Produktkategorien auf die Liste sogenannter derivativer Produkte gesetzt, die künftig unter Section 232 fallen. Für diese Waren gilt nun ein Zollsatz von 50 Prozent auf den Stahl- und Aluminiumanteil.

"Die heutige Maßnahme erweitert den Geltungsbereich der Stahl- und Aluminiumzölle, schließt Umgehungsmöglichkeiten aus und unterstützt damit die weitere Wiederbelebung der amerikanischen Stahl- und Aluminiumindustrie", erklärte Jeffrey Kessler, Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit im Handelsministerium.

Die US-Stahlhersteller Cleveland-Cliffs und Nucor hatten laut SeekingAlpha die Regierung gedrängt, die Zölle auf zusätzliche Autoteile auszuweiten. Dagegen sprach sich eine Gruppe ausländischer Automobilhersteller aus, die davor warnte, dass US-Produzenten nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen, um die Nachfrage zu decken.

Auch Tesla wandte sich gegen die Maßnahme. Das Unternehmen forderte das Handelsministerium laut Reuters auf, den Antrag auf Ausweitung der Zölle auf Spezialstahl für Elektromotoren und Windturbinen abzulehnen. Tesla argumentierte, dass es in den Vereinigten Staaten keine Produktionskapazitäten für den speziellen Stahl gebe, der für die Antriebseinheiten des Elektroautoherstellers notwendig sei. CEO Elon Musk blieb mit dieser Bitte jedoch erfolglos.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



