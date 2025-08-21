Robuste Investmentchance im Gesundheitssektor

Der Gesundheitssektor gilt seit jeher als robustes Fundament für jedes langfristige Depot – und das aus gutem Grund: Mit der alternden Bevölkerung bzw. einer immer weiter steigenden Lebenserwartung und dem zunehmenden globalen Zugang zu medizinischer Versorgung ist der strukturelle Wachtumsbedarf enorm. Medikamente, Impfstoffe, Therapien und Diagnostik bleiben auch in wirtschaftlich schwächeren Phasen unverzichtbar. Damit ist die Branche deutlich weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen.

Gleichzeitig sorgen technologische Fortschritte, beispielsweise im Bereich KI-gestützter Diagnostik oder Gen-Therapien, für neue Wachstumschancen. Nun gibt es zahlreiche börsennotierte Pharma-Unternehmen. Konservative Anleger investieren am besten in finanzstarke Großkonzerne mit einer breit diversifizierten Produktpalette und einer aussichtsreichen Pipeline an neune Medikamenten-Kandidaten. Denn bei kleineren Pharmafirmen hängt vieles vom Erfolg eines einzelnen Medikaments oder Wirkstoffs ab.

