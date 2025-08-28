Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Dell, Best Buy, Delivery Hero, Fielmann und Bertelsmann
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Helaba, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen
Deutschland: Geratherm, Q2-Zahlen
Deutschland: Funkwerk AG, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
USA: Dell, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q2/25
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 8/25
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 8/25
10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 7/25
11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
14:00 Uhr, Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Wirtschaftliches Vertrauen 11:00 EUR Geschäftsklimaindex 11:00 EUR Verbrauchervertrauen 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal) 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 CAN Leistungsbilanz 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert
