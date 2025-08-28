    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Ihre wichtigsten Termine

    585 Aufrufe 585 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frische Zahlen von: Dell, Best Buy, Delivery Hero, Fielmann und Bertelsmann

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Zahlen von: Dell, Best Buy, Delivery Hero, Fielmann und Bertelsmann
    Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
    07:30 Uhr, Deutschland: Fielmann, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Delivery Hero, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Helaba, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Bertelsmann, Halbjahreszahlen
    Deutschland: Geratherm, Q2-Zahlen
    Deutschland: Funkwerk AG, Q2-Zahlen
    USA: Best Buy, Q2-Zahlen
    USA: Dell, Q2-Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fielmann Group AG!
    Long
    52,50€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,72€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q2/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 8/25
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 8/25
    10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 7/25
    11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
    14:00 Uhr, Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 28.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURWirtschaftliches Vertrauen
    11:00Euro ZoneEURGeschäftsklimaindex
    11:00Euro ZoneEURVerbrauchervertrauen
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30USAUSAKernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
    14:30USAUSAErstanträge Arbeitslosenunterstützung
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30KanadaCANLeistungsbilanz
    14:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: 📊 Welche ETFs jetzt kaufen? - Chancen, Trends & Strategien
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Zwei Strategien für schwierige Zeiten - vom Einsteiger bis zum Profi
    29.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Frische Zahlen von: Dell, Best Buy, Delivery Hero, Fielmann und Bertelsmann Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.