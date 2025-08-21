Mit strategischen Übernahmen und Innovationen: Der Burggraben von Bristol-Myers

Auch der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell für BMS. Neben dem Angebot an Medikamenten, welche bereits auf dem Markt erhältlich sind, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Auch die strategischen Übernahmen und Partnerschaften von BMS machen sich bezahlt: 2019 übernahm BMS den milliardenschweren Biopharma-Konzern Celgene und weitere Übernahmen im vergangenen Jahrstärken den Burggraben von BMS.

Durch geschickte Partnerschaften und taktisch und strategisch kluge Übernahmen hat das US-Pharmaunternehmen Bristol-Myers Sqibb (BMS) in den vergangenen Jahren ein starkes Wirkstoffportfolio und eine solide Forschungspipeline aufgebaut. BMS fokussiert sich mit seinen Medikamenten und Wirkstoffkandidaten vor allem auf die Bereiche Immunologie, Herz/Kreislauf, Onkologie (Krebs), HIV und Hepatitis.

Blockbuster-Medikamente retten Verluste

Bristol-Myers Squibb musste in jüngster Vergangenheit zwar verkraften, dass der Patentschutz für mehrere umsatzstarke Medikamente auslief, allerdings werden diese Einbußen durch den Erfolg anderer Blockbuster-Medikamente mehr als kompensiert. Wichtigstes Medikament aktuell ist der Blutverdünner Eliquis, der im vergangenen Jahr satte 13,3 Mrd. US-Dollar in die Kassen spülte. Der nächste Blockbuster des Unternehmens ist Opdivo, ein bereits für 11 verschiedene Krebsarten zugelassenes Medikament. Dessen Verkäufe generierten 2024 bereits 9,3 Mrd. US-Dollar Umsatz.

Gewinne trotz stagnierendem Umsatz

Während der letzten fünf Jahre wuchs der Konzernumsatz um durchschnittlich rund 2,6% jährlich auf 48,3 Mrd. US-Dollar, während das operative Ergebnis um rund 16,5% p.a. im Durchschnitt auf 9,6 Mrd. US-Dollar stieg. Dies zeigt, dass BMS in der Lage ist, trotz stagnierender Umsätze den Gewinn zu steigern. Die Strategie, verschiedene Partner ins Boot zu holen, um die Entwicklungskosten von Medikamenten zu senken und die Risiken des Scheiterns von Wirkstoffen zu reduzieren, macht sich hier bezahlt. Gemeinsam mit der Investmentfirma Bain Capital hat BMS nun ein neues Biotech-Unternehmen für Autoimmuntherapien gegründet und mit rund 300 Mio. US-Dollar ausgestattet.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie des Krebsspezialisten und Wirkstoffforschers mit einem KGV um 8 günstig. Im Kursverlauf zeichnet sich zwischen 45 und 50 US-Dollar inzwischen eine Bodenbildung ab. Zudem bietet der Titel eine attraktive Dividendenrendite von mehr als 5%. Kaufen!

Mehr News unf Infomationen finden sie unter https://www.linkedin.com/company/fuchsbriefe