Greiffenberger AG: Prognose 2025 wegen globaler Unsicherheiten angepasst
Die Greiffenberger AG stellt sich den Herausforderungen der Zukunft mit einer angepassten Ergebnisprognose für 2025. Während die Umsatzprognose stabil bleibt, werden die Erwartungen für das EBITDA und EBIT nach unten korrigiert. Einmaleffekte aus dem Restrukturierungsprogramm und geopolitische Unsicherheiten beeinflussen die Prognose. Trotz der aktuellen Herausforderungen sind positive Effekte ab 2026 durch die Verlagerung der Produktion zu erwarten.
- Greiffenberger AG passt die Ergebnisprognose für 2025 an, bleibt jedoch bei der Umsatzprognose unverändert.
- Das adjustierte EBITDA wird nun zwischen -1,0 Mio. und -2,9 Mio. Euro erwartet, während das Konzern-EBIT zwischen -4,5 Mio. und -6,9 Mio. Euro liegen soll.
- Hauptgrund für die Prognoseanpassung sind Einmaleffekte aus dem laufenden Restrukturierungsprogramm, einschließlich Kosten für Interim-Personal und Beratungsaufwand.
- Eine Nachfrageschwäche im zweiten Halbjahr 2025 wird durch geopolitische Unsicherheiten und US-Zollkonflikte erwartet, was das Ergebnis zusätzlich belastet.
- Trotz negativer Einflussfaktoren wurden bereits Erfolge bei der Senkung von Personal- und Materialkosten sowie eine Liquiditätsfreisetzung erzielt.
- Positive Effekte des Restrukturierungsprogramms werden sich 2026 stärker ausprägen, einschließlich der Verlagerung der Sägenproduktion nach Osteuropa.
-3,77 %
-5,90 %
-17,48 %
-26,30 %
-51,43 %
-70,69 %
-25,00 %
-87,28 %
-95,55 %
ISIN:DE0005897300WKN:589730
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte