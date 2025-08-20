89 0 Kommentare Greiffenberger AG: Prognose 2025 wegen globaler Unsicherheiten angepasst

Die Greiffenberger AG stellt sich den Herausforderungen der Zukunft mit einer angepassten Ergebnisprognose für 2025. Während die Umsatzprognose stabil bleibt, werden die Erwartungen für das EBITDA und EBIT nach unten korrigiert. Einmaleffekte aus dem Restrukturierungsprogramm und geopolitische Unsicherheiten beeinflussen die Prognose. Trotz der aktuellen Herausforderungen sind positive Effekte ab 2026 durch die Verlagerung der Produktion zu erwarten.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

