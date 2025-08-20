    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    ANALYSE-FLASH

    Warburg senkt Ziel für TAG Immobilien auf 18,80 Euro - 'Buy'

    • Warburg Research senkt Kursziel für TAG Immobilien.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Kurszielsenkung.
    • Expansion in Polen wird als strategisch sinnvoll erachtet.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 19,70 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Stippig beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit der am Vortag nach Börsenschluss bekannt gewordenen Kombination aus Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibungen, mit der der Immobilienkonzern seine Expansion in Polen finanziert. Er habe zwar spätestens für das zweite Quartal 2026 mit der Begebung einer Wandelanleihe gerechnet. Doch die Ausgabe neuer Aktien mit einem knapp 24-prozentigen Abschlag auf den Netto-Substanzwert auf Basis des letzten Schlusskurses halte er nicht für klug. Die Expansion in Polen hält Stippig aber grundsätzlich für richtig./rob/gl/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 15,06 auf Tradegate (20. August 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +6,24 %/+32,80 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 18,80 Euro


