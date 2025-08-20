Nongshim Shin Ramyun wird mit der Netflix-Serie "K-Pop Demon Hunters" Teil der K-Culture-Welle

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - "Shin Ramyun" und "Shrimp

Crackers(SaewooKkang)" unter den beliebten Figuren -



"Moment mal, wird Ramyun von K-Pop Demon Hunters wirklich real?"



Nongshim, das führende koreanische Instant-Nudel-Unternehmen, das für

Vorzeigeprodukte wie Shin Ramyun bekannt ist, bringt offizielle Produkte auf den

Markt, die von dem Animationsfilm "K-Pop Demon Hunters" von Netflix und Sony

Pictures Animation inspiriert sind. Jetzt können die Fans das, was die

"HUNTR/X"-Mitglieder in der Sendung genossen haben, auch im echten Leben haben.





Nongshim wird eine limitierte Auflage von Shin Ramyun, Shrimp Crackers und dieneue "Shin Toomba Sauce" mit den beliebten Figuren "Rumi", "Mira" und "Zoey" von"HUNTR/X", den "Saja Boys" und "Derpy", dem Tigermaskottchen, herausbringen.Diese Co-Branding-Artikel werden ab Ende August auf den globalen Markt kommen,und zwar in Korea, Nordamerika, Europa, Ozeanien, Südostasien und Mexiko.Darüber hinaus wird eine Sonderauflage von Shin Ramyun, die so gestaltet ist,dass sie mit den von Rumi, Mira und Zoey im Film dargestellten Exemplarenidentisch ist, exklusiv in Korea erhältlich sein. Neben der Produktpalette wirdNongshim mit seinen Fans rund um den Globus durch aktive Marketingkampagnen inden sozialen Medien, digitale Inhalte und Offline-Pop-up-Stores in Kontakttreten."K-Pop Demon Hunters", das im Juni auf Netflix veröffentlicht wurde, hat dankseiner lebendigen Darstellung der koreanischen Kultur, einschließlichK-Pop-Musik, K-Food und Straßenmode, schnell eine weltweite Fangemeindegewonnen. Die Fans identifizierten die Nudeln und Snacks im Film als Produktevon Nongshim, da in "Shin Ramyun" ein anderes chinesisches Schriftzeichen (?)verwendet wird, das genauso klingt wie Nongshims "Shin" (?), der Name "Dongshim"dem von "Nongshim" ähnelt und der Snack Ähnlichkeit mit Shrimp Crackersaufweist. Diese Begeisterung der Fans legte den Grundstein für dieZusammenarbeit.Ein Sprecher von Nongshim erklärte: "Diese Partnerschaft war dank der Fansmöglich, die unsere Produkte organisch identifiziert und ihre Begeisterunggeteilt haben. Während K-Pop Demon Hunters die K-Culture in die Welt trägt,hoffen wir, durch diese einzigartige Zusammenarbeit den authentischen Geschmackkoreanischer Ramyun und Snacks weiterzugeben."Im Juli stellte Nongshim seinen neuen globalen Slogan für Shin Ramyun vor:"Spicy Happiness In Noodles (Würziges Glück in Nudeln)". Der Slogan, der dasenglische Akronym "SHIN" verwendet, spiegelt die Mission der Marke wider, denMenschen auf der ganzen Welt würzige Freude und kulturelle Werte zu vermitteln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753470/Nongshim_Netflix_Global_Collaboration_on_K_Pop_Demon_Hunters.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nongshim-shin-ramyun-wird-mit-der-netflix-serie-k-pop-demon-hunters-teil-der-k-culture-welle-302533852.htmlPressekontakt:Im Jong Ik (Manager),adroitjoe@nongshim.com,Jeon Hyoung Gu (Manager),hgjeon@nongshim.com,Bae Ryun (Manager),rbae@nongshim.com,Kang Yu Kyung (Manager),nstour@nongshim.com,Hwang Seung Min (Assistant Manager),hwangsmin@nongshim.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180596/6100278OTS: Nongshim