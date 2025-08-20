Nongshim Shin Ramyun wird mit der Netflix-Serie "K-Pop Demon Hunters" Teil der K-Culture-Welle
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - "Shin Ramyun" und "Shrimp
Crackers(SaewooKkang)" unter den beliebten Figuren -
"Moment mal, wird Ramyun von K-Pop Demon Hunters wirklich real?"
Nongshim, das führende koreanische Instant-Nudel-Unternehmen, das für
Vorzeigeprodukte wie Shin Ramyun bekannt ist, bringt offizielle Produkte auf den
Markt, die von dem Animationsfilm "K-Pop Demon Hunters" von Netflix und Sony
Pictures Animation inspiriert sind. Jetzt können die Fans das, was die
"HUNTR/X"-Mitglieder in der Sendung genossen haben, auch im echten Leben haben.
Nongshim wird eine limitierte Auflage von Shin Ramyun, Shrimp Crackers und die
neue "Shin Toomba Sauce" mit den beliebten Figuren "Rumi", "Mira" und "Zoey" von
"HUNTR/X", den "Saja Boys" und "Derpy", dem Tigermaskottchen, herausbringen.
Diese Co-Branding-Artikel werden ab Ende August auf den globalen Markt kommen,
und zwar in Korea, Nordamerika, Europa, Ozeanien, Südostasien und Mexiko.
Darüber hinaus wird eine Sonderauflage von Shin Ramyun, die so gestaltet ist,
dass sie mit den von Rumi, Mira und Zoey im Film dargestellten Exemplaren
identisch ist, exklusiv in Korea erhältlich sein. Neben der Produktpalette wird
Nongshim mit seinen Fans rund um den Globus durch aktive Marketingkampagnen in
den sozialen Medien, digitale Inhalte und Offline-Pop-up-Stores in Kontakt
treten.
"K-Pop Demon Hunters", das im Juni auf Netflix veröffentlicht wurde, hat dank
seiner lebendigen Darstellung der koreanischen Kultur, einschließlich
K-Pop-Musik, K-Food und Straßenmode, schnell eine weltweite Fangemeinde
gewonnen. Die Fans identifizierten die Nudeln und Snacks im Film als Produkte
von Nongshim, da in "Shin Ramyun" ein anderes chinesisches Schriftzeichen (?)
verwendet wird, das genauso klingt wie Nongshims "Shin" (?), der Name "Dongshim"
dem von "Nongshim" ähnelt und der Snack Ähnlichkeit mit Shrimp Crackers
aufweist. Diese Begeisterung der Fans legte den Grundstein für die
Zusammenarbeit.
Ein Sprecher von Nongshim erklärte: "Diese Partnerschaft war dank der Fans
möglich, die unsere Produkte organisch identifiziert und ihre Begeisterung
geteilt haben. Während K-Pop Demon Hunters die K-Culture in die Welt trägt,
hoffen wir, durch diese einzigartige Zusammenarbeit den authentischen Geschmack
koreanischer Ramyun und Snacks weiterzugeben."
Im Juli stellte Nongshim seinen neuen globalen Slogan für Shin Ramyun vor:
"Spicy Happiness In Noodles (Würziges Glück in Nudeln)". Der Slogan, der das
englische Akronym "SHIN" verwendet, spiegelt die Mission der Marke wider, den
Menschen auf der ganzen Welt würzige Freude und kulturelle Werte zu vermitteln.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753470/Nongshim_Netflix_Global_Collabor
ation_on_K_Pop_Demon_Hunters.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nongshim
-shin-ramyun-wird-mit-der-netflix-serie-k-pop-demon-hunters-teil-der-k-culture-w
elle-302533852.html
Pressekontakt:
Im Jong Ik (Manager),
adroitjoe@nongshim.com,
Jeon Hyoung Gu (Manager),
hgjeon@nongshim.com,
Bae Ryun (Manager),
rbae@nongshim.com,
Kang Yu Kyung (Manager),
nstour@nongshim.com,
Hwang Seung Min (Assistant Manager),
hwangsmin@nongshim.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180596/6100278
OTS: Nongshim
