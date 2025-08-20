Zu diesem Zeitpunkt könnte Bitcoin peaken – trotz Mega-Korrektur

Bevor die Korrektur einsetzte, hat Bitcoin in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von über 123.500 US-Dollar erreicht. Nach Ansicht von Bernstein-Analysten geht da noch mehr. In einer Mitteilung an Kunden erklärten Gautam Chhugani und das Digital-Assets-Team, man erwarte in den kommenden sechs bis zwölf Monaten einen Zyklus-Höhepunkt zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar. "Wir glauben, dass wir uns mitten in einer Revolution der digitalen Vermögenswerte befinden, die durch regulatorische Reformen unterstützt wird", schrieb das Unternehmen. Eine "lange, anstrengende Hausse" könnte demnach bis 2027 anhalten.

Als zentrale Treiber sehen die Analysten die politische Unterstützung durch die Trump-Regierung. Sie verweisen auf neue Regeln der Aufsichtsbehörden SEC und CFTC, die die USA zur "Krypto-Hauptstadt der Welt" machen könnten. Auch die jüngste Verordnung von Präsident Trump, die Kryptowährungen für Millionen von Amerikanern in 401(k)-Altersvorsorgeplänen zugänglich macht, gilt als wichtiger Impuls. Ende Juli stellte SEC-Chef Paul Atkins zudem das "Project Crypto" vor, das "klare und einfache Regeln" für digitale Assets schaffen soll. Der im vergangenen Monat verabschiedete GENIUS Act schuf erstmals einen bundesweiten Rahmen für Stablecoins.