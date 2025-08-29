    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Ihre wichtigsten Termine

    Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Italien, Japan und den USA!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Italien, Japan und den USA!

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 
    01:00 Uhr, Korea: Industrieproduktion 7/25
    01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/25
    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 8/25
    01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)
    01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 7/25
    07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 7/25
    07:00 Uhr, Estland: BIP Q2/25
    07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 8/25
    08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/25
    08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 7/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 7/25
    09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 8/25
    10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    10:00 Uhr, Italien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 7/25
    14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)
    15:45 Uhr, USA: MNI PMI Chicago 8/25
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 29.08.2025


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 29.08.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze s.a (Monat)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00DeutschlandDEURetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEUEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUVeränderung der Arbeitslosigkeit
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Quartal)
    10:00ItalienITABruttoinlandsprodukt (Jahr)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUVerbraucherpreisindex (Monat)
    14:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    14:00DeutschlandDEUConsumer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30KanadaCANGross Domestic Product Annualized
    14:30KanadaCANBruttoinlandsprodukt (Monat)
    14:30USAUSAPersonal Spending
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (QoQ)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM)
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAPersonal Income (MoM)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    15:45USAUSAChicago Purchasing Managers' Index
    16:00USAUSAUni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
    16:00USAUSAUni-Michigan: Verbrauchervertrauen
    16:00USAUSAUni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
    16:00USAUSAUni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


