Ihre wichtigsten Termine
Heute: Frische Konjunkturdaten aus Deutschland, Italien, Japan und den USA!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
Deutschland: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
01:00 Uhr, Korea: Industrieproduktion 7/25
01:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 7/25
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 8/25
01:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 7/25 (vorläufig)
01:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 7/25
07:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 7/25
07:00 Uhr, Estland: BIP Q2/25
07:00 Uhr, Finnland: BIP Q2/25
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 8/25
08:00 Uhr, Schweden: BIP Q2/25
08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 7/25
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:45 Uhr, Frankreich: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 Uhr, Spanien: Einzelhandelsumsatz 7/25
09:55 Uhr, Deutschland: Arbeitslosenzahlen 8/25
10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
10:00 Uhr, Italien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/25
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 7/25
14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (vorläufig)
15:45 Uhr, USA: MNI PMI Chicago 8/25
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 29.08.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Retail Sales (MoM) 08:00 DEU Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:55 DEU Veränderung der Arbeitslosigkeit 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Quartal) 10:00 ITA Bruttoinlandsprodukt (Jahr) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Verbraucherpreisindex (Monat) 14:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:00 DEU Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 CAN Gross Domestic Product Annualized 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 14:30 USA Personal Spending 14:30 CAN Gross Domestic Product (QoQ) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Personal Income (MoM) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 15:45 USA Chicago Purchasing Managers' Index 16:00 USA Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher 16:00 USA Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Einführung in die Trader Workstation (TWS)
|31.08. 18:30
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?
|01.09. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|01.09. 19:45
|Webinar
|LYNX: Primetime Setups – Welche Aktien sind aktuell besonders spannend
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin