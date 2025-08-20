Inflationsanstieg auch bald in Deutschland? UK-Rate auf Höchstand

Die Inflation im Vereinigten Königreich ist auf 3,8 Prozent gestiegen und damit leicht höher als von Ökonomen erwartet. Die Prognose lag bei 3,7 Prozent, die Bank of England hatte 3,76 Prozent vorhergesagt. Es handelt sich um den höchsten Wert seit Januar 2024, als die jährliche Inflation bei 4 Prozent lag.

Nach Angaben der Statistikbehörde ONS war der größte Preistreiber der Luftverkehr: Flugtickets verteuerten sich so stark wie in keinem Juli seit Beginn der monatlichen Erfassung im Jahr 2001. ONS-Chefökonom Grant Fitzner verwies dabei auf die frühe Lage der Sommerferien. Parallel dazu zogen die Lebensmittelpreise kräftig an. Kaffee, Orangensaft, Fleisch und Schokolade verzeichneten deutliche Anstiege. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke um 4,9 Prozent, nach 4,5 Prozent im Juni – der höchste Wert seit Februar 2024.

Hinter den steigenden Kosten stehen mehrere strukturelle Faktoren: Neben saisonalen Effekten belasten extreme Wetterlagen die Ernten, während höhere Unternehmensabgaben und Handelsprobleme, verschärft durch internationale Politik, den Preisdruck verstärken.

Höhepunkt der Inflation im September

Die Bank of England geht davon aus, dass die Inflation im September 2025 mit 4 Prozent ihren Höhepunkt erreichen wird, bevor sie im Herbst wieder nachlässt. Ökonom Suren Thiru vom Institut der Wirtschaftsprüfer in England und Wales warnt jedoch, dass die Teuerung auch über diesem Niveau liegen könnte, trotz rückläufiger Energiepreise.

Politisch sorgt die Entwicklung für Streit: Finanzministerin Rachel Reeves verweist auf Entlastungsmaßnahmen wie höhere Mindestlöhne, eine Verlängerung der Buspreisdeckelung und erweiterte Schulmahlzeiten. Oppositionspolitiker Mel Stride hingegen wirft der Regierung vor, mit höheren Steuern und Schulden die Inflation zusätzlich anzuheizen.

Marktauswirkungen

Nach Bekanntgabe der Inflationsdaten am Morgen des 20. August zog das Pfund gegenüber dem Euro an – der Kurs kletterte auf rund 1,1595. Langfristig lag der Durchschnittskurs 2025 bislang bei ca. 1,189 Euro pro Pfund, mit einem Hoch bei 1,212 im Februar und einem Tief bei 1,152 im April.

Ausblick für Deutschland – Gefahr eines Inflationsanstiegs?

In Deutschland stagniert die Inflationsrate bei 2,0 Prozent im Juli 2025, unverändert seit Juni. Stabilisierend wirken sinkende Energiepreise. Gleichzeitig bleibt der Anstieg bei Dienstleistungen über dem Durchschnitt.

Aufgrund sinkender Energiepreise dürfte die Rate 2026 auf 1,5 Prozent zurückgehen, bevor sie 2027 wieder auf 1,9 Prozent ansteigt. Ab 2026 soll sich die Kernrate bei etwa 2 Prozent einpendeln, so Bundesbankpräsident Joachim Nagel.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion