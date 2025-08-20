    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft QIAGEN NV auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 US-Dollar belassen. Das Interesse der Teilnehmer an der Roadshow habe sich auf mögliche Zoll-Auswirkungen, Wachstumstreiber und aktuelle operative Herausforderungen des Diagnostik-Unternehmens fokussiert, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 42,16EUR auf Tradegate (20. August 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


