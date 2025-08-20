    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalo Alto Networks AktievorwärtsNachrichten zu Palo Alto Networks

    Lichtblick Palo Alto: Darum stuft BofA die Aktie jetzt hoch

    Im vergangenen Quartal konnte Palo Alto in nahezu allen Bereichen die Erwartungen übertreffen. Damit hat das Cybersecurity-Unternehmen auch Analysten überzeugt.

    Neue Kaufempfehlung - Lichtblick Palo Alto: Darum stuft BofA die Aktie jetzt hoch
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Joan Cros

    An einem pechschwarzen Tag für die Nasdaq stachen die Papiere von Cybersecurity-Spezialist Palo Alto Networks am Dienstag besonders hervor. Die Aktie legte trotz des schwachen Gesamtmarktes mehr als 3 Prozent zu. Der Konzern hatte zuvor mit robusten Quartalszahlen überzeugen können.

    Bank-of-America-Analyst Tal Liani von Bank of America hob die Aktie nach den Zahlen von Neutral auf Kaufen an und bestätigt das Kursziel von 215 US-Dollar – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent. Er sprach von einer "beeindruckenden Performance an allen Fronten".

    Die wiederkehrenden Umsätze für den Bereich Next-Generation-Security (NGS) stiegen um 32 Prozent im Jahresvergleich. Auch der Gesamtwert der vertraglich vereinbarten, aber noch nicht als Umsatz verbuchten Einnahmen (RPO) stieg um 24 Prozent, während die Produktumsätze um knapp 19 Prozent zulegten – jeweils über den Konsensschätzungen.

    Palo Alto Networks

    -0,06 %
    +2,34 %
    -7,46 %
    -10,03 %
    -1,70 %
    +84,10 %
    +313,48 %
    +506,74 %
    +1.807,46 %
    ISIN:US6974351057WKN:A1JZ0Q

    Besonders stark zeigten sich Plattformdeals und Softwarelösungen, die inzwischen 56 Prozent der Produktumsätze ausmachen, verglichen mit 44 Prozent im Vorjahr. Insgesamt gingen 1.400 Plattformverträge über die Bühne, was die Strategie des Unternehmens unterstreicht.

    Für Analyst Liani sind dies klare Belege für die richtige Wachstumsstrategie: Cortex und Prisma Cloud legten um 25 Prozent zu, und auch im Bereich Software-Firewalls behauptet sich Palo Alto mit rund 50 Prozent Marktanteil in wachsenden Segmenten.

    Risiken bestehen laut Analyst vor allem bei der Bewertung und möglichen Margenspitzen: Die Aktie notiert für 2026 voraussichtlich bei einem KGV von rund 46, zudem könnte die Free-Cashflow-Marge trotz leicht steigender Prognosen bei 38,5 Prozent bald ihren Höhepunkt erreichen. 

    Dennoch sieht Analyst Liani das Unternehmen als langfristigen Leader im Cybersecurity-Sektor und erwartet eine zunehmende Free-Cashflow-Stärke in den kommenden Jahren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 155,7EUR auf Tradegate (20. August 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.


    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
