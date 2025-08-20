INDUS Holding: Kursziel auf €32,45 – Erwartungen übertroffen!
INDUS Holding AG beeindruckt mit soliden Zahlen und ehrgeizigen Zielen für die Zukunft. Parmantier & Cie. Research bestätigt die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel auf € 32,45 an. Mit einem Umsatz von € 434,2 Mio. und fünf strategischen Übernahmen zeigt INDUS Stärke. Bis 2030 plant INDUS, den Umsatz auf € 3 Mrd. zu steigern und das EPS zu verdoppeln.
- Parmantier & Cie. Research hat die Kaufempfehlung für die INDUS Holding AG bestätigt und das Kursziel auf € 32,45 angehoben.
- Die Q2-Zahlen zeigen einen Umsatz von € 434,2 Mio. (+1,2%) und ein adj. EBITA von € 31,2 Mio. (-26,4%).
- Der Konzern-Ordereingang stieg auf € 901,4 Mio. (+8,9%), insbesondere im Segment Engineering (+25%).
- INDUS hat in diesem Jahr bereits fünf strategische Übernahmen getätigt, darunter METFAB Engineering Inc. und TRIGOSYS GmbH.
- Das Management plant für 2025 einen Jahresumsatz zwischen € 1,70 – 1,85 Mrd. und ein adjustiertes EBITA von € 130 – 165 Mio.
- Bis 2030 erwartet INDUS einen Umsatzanstieg auf rund € 3 Mrd. und eine Verdopplung des EPS gegenüber 2024.
