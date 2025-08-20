Warburg Research startet Porsche AG mit 'Hold' - Ziel 41 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 47,10 auf Tradegate (20. August 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,35 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -12,52 %/+36,55 % bedeutet.