Warburg Research startet Porsche AG mit 'Hold' - Ziel 41 Euro
- Warburg Research bewertet Porsche mit "Hold" und 41 Euro.
- Marktentwicklungen belasten Wachstum und Margen langfristig.
- Unsicherheit über Dauer der Anpassungsphase bleibt bestehen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 47,10 auf Tradegate (20. August 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,35 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -12,52 %/+36,55 % bedeutet.
