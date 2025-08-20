    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland schlechter als erwartet entwickelt./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 7,325EUR auf Lang & Schwarz (20. August 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: DocMorris
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8
    Kursziel alt: 8
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,00CHF, was eine Steigerung von +15,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DocMorris auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden …