Mega-Cap-Aktien: Warum diese Tech-Riesen jetzt untergewichtet werden!

In einem Interview mit CNBC deutete Erik Woodring von Morgan Stanley an, dass dies für den Sektor durchaus positiv sein könnte.

Im zweiten Quartal hat sich die Diskrepanz zwischen Portfolio-Gewichtungen und den Indexgewichten im S&P deutlich vergrößert.

"Investoren, aktive Fondsmanager, sind bei den Mega-Caps untergewichtet – selbst bei Titeln wie Nvidia, die offenkundig eine beeindruckende Kursentwicklung hinter sich haben", sagte Woodring.

Er wies darauf hin, dass diese Aktien in großen Indizes sehr stark gewichtet sind, was für Portfoliomanager, die mehrere dieser Titel gleichzeitig halten, Klumpenrisiken schafft.

Speziell bei Apple sei die Untergewichtung auf verhaltenes Umsatzwachstum sowie geopolitische und regulatorische Gegenwinde zurückzuführen, mit denen das Unternehmen zu kämpfen hatte. "Rückblickend ist die Untergewichtung klar erkennbar. Warum sollten institutionelle Investoren da übergewichtet sein?"

Woodring hob auch Leistungsunterschiede zwischen den Tech-Giganten hervor: Während Microsoft, Meta und Nvidia den S&P 500 übertrafen, blieben Alphabet, Apple und Amazon hinter dem Index zurück.

"Meta war im Verhältnis zu seinem Indexgewicht in den letzten vier Jahren überwiegend übergewichtet – bis ins zweite Quartal hinein", so Woodring. "Inzwischen ist die Aktie untergewichtet, nachdem sie eine starke Kursentwicklung verzeichnet hat."

Insgesamt seien Mega-Cap-Tech-Aktien im zweiten Quartal um rund 140 Basispunkte untergewichtet gewesen – ein Anstieg gegenüber 115 Basispunkten am Ende des ersten Quartals, fügte er hinzu.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion