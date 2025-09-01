    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Heute: Börse in den USA geschlossen sowie Konjunktur-Updates aus der EU & Japan

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute: Börse in den USA geschlossen sowie Konjunktur-Updates aus der EU & Japan
    Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Investitionen Q2/25
    02:00 Uhr, Korea: Handelsbilanz 8/25
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    03:45 Uhr, China: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
    07:30 Uhr, Schweiz: Einzelhandelsumsatz 7/25
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
    09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Polen: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Italien: Abeitslosenquote 7/25
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 7/25
    11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 7/25
    12:00 Uhr, Portugal: Einzelhandelsumsatz 7/25

    Hinweis

    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 01.09.2025


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 01.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:45ItalienITAS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:55DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    11:00Euro ZoneEURArbeitslosenquote
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    16:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    19:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


