Einhell Germany Pref Bearer: Umsatz- und Gewinnsprung im H1 2025
Einhell Germany AG erreicht 2025 neue Höhen: Rekordumsatz, starkes Wachstum und internationale Expansion prägen das erfolgreiche Halbjahr.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- Einhell Germany AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte mit 630,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 9,4 Prozent entspricht.
- Das Ergebnis vor Steuern stieg von 50,1 Mio. Euro auf 61,8 Mio. Euro, mit einer EBT-Marge von 9,8 Prozent.
- Haupttreiber des Wachstums war die Akku-Plattform Power X-Change, die 53 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht.
- Besonders stark wuchsen die Umsätze in Spanien und Portugal (+25%), im Vereinigten Königreich (+20%) sowie in Polen (+39%).
- Einhell investierte 8,2 Mio. Euro in den Ausbau seiner internationalen Präsenz, einschließlich der Gründung von Einhell Digital Greece und Einhell Latam S.A.S.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1.150 und 1.175 Mio. Euro und plant den Markteintritt in neue Märkte wie USA und Südkorea.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Einhell Germany Pref Bearer ist am 20.08.2025.
Der Kurs von Einhell Germany Pref Bearer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im Minus.
