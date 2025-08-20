    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Inflation verharrt bei zwei Prozent - Erstschätzung bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate in Eurozone bleibt bei 2,0 Prozent.
    • Kerninflation stabil bei 2,3 Prozent, erste Schätzung.
    • Höchste Inflation in Estland (5,6%), Deutschland 1,8%.

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juli stabil geblieben. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten im Schnitt erwartet bestätigt. Die Inflation entspricht damit genau dem mittelfristigen Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent.

    Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden, liegt unverändert bei 2,3 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

    Die niedrigsten jährlichen Raten wurden insgesamt in Zypern (0,1 Prozent), Frankreich (0,9 Prozent) und Irland (1,6 Prozent) verzeichnet. Die höchsten Raten wurden in Estland (5,6 Prozent) und der Slowakei (4,6 Prozent) gemessen. In Deutschland lag die Rate bei 1,8 Prozent.

    Die EZB hatte Anfang Juni den Einlagenzins zum achten Mal seit dem vergangenen Sommer gesenkt. Ende Juli hat sie den Leitzins dann bestätigt./jsl/la/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

