    Alle Analysten-Augen auf: PVA TePla sowie Verbraucherpreise aus der EU

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Unternehmenstermine

    Deutschland: PVA TePla, Capital Markets Day

    Konjunkturdaten

    01:00 Uhr, Korea: Verbraucherpreise 8/25
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 7/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
    12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 7/25
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 7/25


    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURHarmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    13:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    15:30KanadaCANS&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
    16:00USAUSAISM Manufacturing PMI
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
    16:00USAUSAISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
    16:00USAUSAISM Produktion Bezahlte Preise
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
