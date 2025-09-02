Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: PVA TePla sowie Verbraucherpreise aus der EU
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
Deutschland: PVA TePla, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
01:00 Uhr, Korea: Verbraucherpreise 8/25
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
11:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreise 7/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
12:00 Uhr, Portugal: Industrieproduktion 7/25
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 7/25
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 13:30 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 15:30 CAN S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 18:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht
