ZDK-Halbjahresumfrage
Werkstatt-Geschäft bleibt Stabilitätsfaktor
Bonn/Berlin (ots) - Das Werkstattgeschäft bleibt ein Stabilitätsfaktor der
Branche: Laut aktueller ZDK-Halbjahresumfrage verzeichnen 31 Prozent der
befragten Betriebe eine gestiegene Nachfrage bei Reparatur und Wartung. Fast 50
Prozent melden stabile Aufträge - ein deutliches Signal für die Robustheit des
Servicegeschäfts.
Ein Grund: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verzichten viele Kundinnen und
Kunden, sowohl privat als auch gewerblich, auf die kostenintensive Anschaffung
eines Neufahrzeugs und investieren stattdessen in die Pflege und Instandhaltung
ihres Bestandsfahrzeugs - mit der Folge, dass die Fahrzeuge im Durchschnitt
immer älter werden. Das stärkt das Servicegeschäft und federt Umsatzrückgänge in
anderen Bereichen teilweise ab.
"Reparatur und Wartung sichern derzeit die wirtschaftliche Substanz vieler
Betriebe", erklärt Detlef Peter Grün (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vo
rstand/detlef-peter-gruen-vizepraesident-und-bundesinnungsmeister) ,
Vorsitzender des Zentralverbands des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK). "Wenn
Neuanschaffungen geschoben werden, rückt das vorhandene Fahrzeug wieder stärker
in den Mittelpunkt. Unsere Werkstätten beweisen dabei täglich ihre Kompetenz und
Kundenbindung. Das gibt der Branche Halt", sagt Grün, der zugleich
ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks ist.
Kleinere Betriebe zeigen sich optimistischer
Gleichzeitig trübt sich jedoch das Gesamtbild ein: 43% der knapp 500 befragten
Betriebe beurteilen die aktuelle Geschäftslage schlechter als noch zu
Jahresbeginn, während 44% ihre Umsatzerwartungen zurückgeschraubt haben. Nur
jeweils 20% sind in beiden Punkten optimistischer, so die Ergebnisse der
Halbjahresumfrage.
Dabei fällt eines auf: Je kleiner der Betrieb, desto optimistischer die
Einschätzung zum Servicegeschäft. So bewerten 39% der Firmen mit bis zu 15
Beschäftigten die Auftragslage bei Reparaturen und Wartungen positiver ("besser"
und "eher besser"). Das sind deutlich mehr als bei den mittleren (25%) und
größeren (24%) Unternehmen. Dagegen schätzen 17% der kleineren Betriebe die
Auftragsentwicklung bei den Werkstätten negativer ("schlechter" und "eher
schlechter") ein, gefolgt von 20% der mittleren und 25% der größeren
Unternehmen.
Für seine Halbjahresumfrage hatte der ZDK bis zum 2. Juli 478 Autohäuser und
Kfz-Betriebe interviewt - von kleineren Betrieben mit maximal 15 Beschäftigten
über mittlere (16-50) bis hin zu größeren Unternehmen mit mehr als 50
Mitarbeitenden.
Solide Bewertung der Regierungsarbeit
Trotz einer Vielzahl bislang noch unerledigter Politikvorhaben ist eine Mehrheit
der Betriebe zufrieden mit dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition.
Sechzig Prozent der Befragten bewerten die Arbeit der Bundesregierung bislang
als "befriedigend", "gut" oder "sehr gut" - wobei diese positive Benotung
überwiegend von größeren Betrieben (79%; Kleinere: 52%) stammt. Dagegen liegt
der Anteil der regierungskritischen Bewertungen von "ausreichend" und
"mangelhaft" bis "ungenügend" bei insgesamt 40%. Hier sind die Kleineren mit 49%
der Treiber, wogegen nur 21% der größeren Betriebe negativ abstimmten.
"Viele Betriebe sehen den Kurs der Bundesregierung bislang verhalten positiv.
Doch gerade kleinere Unternehmen spüren wirtschaftlich und strukturell oft
stärker, wo Versprechen noch nicht eingelöst sind", so Grün. "Ihre Kritik ist
ein deutliches Signal, dass die Politik näher an die betriebliche Realität
rücken muss. Steuererhöhungen und bürokratische Gängelung sind Gift für unsere
Betriebe. Wahlgeschenke dürfen nicht zusätzlich zur Gegenfinanzierung auf den
Rücken des Mittelstands aufgeladen werden."
Neben Überregulierung und Bürokratie sind Steuern und Abgaben, steigende Kosten,
Recruiting sowie die allgemeine Kaufzurückhaltung die Herausforderungen, die
Unternehmer in der Kfz-Branche derzeit am meisten beschäftigen. Die Suche nach
Auszubildenden, Investitionsdruck durch neue Marken und die Nachfolgeregelung
sind für die Unternehmen dagegen deutlich weniger drängende Themen, so die
Ergebnisse der Befragung.
Material zum Download (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-halbjahresumfrage-werkstatt
-geschaeft-bleibt-stabilitaetsfaktor) liegt bereit.
Pressekontakt:
Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher
Tel.: 0228/ 91 27 270
E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6100319
OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.
