    ZDK-Halbjahresumfrage

    Werkstatt-Geschäft bleibt Stabilitätsfaktor

    Bonn/Berlin (ots) - Das Werkstattgeschäft bleibt ein Stabilitätsfaktor der
    Branche: Laut aktueller ZDK-Halbjahresumfrage verzeichnen 31 Prozent der
    befragten Betriebe eine gestiegene Nachfrage bei Reparatur und Wartung. Fast 50
    Prozent melden stabile Aufträge - ein deutliches Signal für die Robustheit des
    Servicegeschäfts.

    Ein Grund: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verzichten viele Kundinnen und
    Kunden, sowohl privat als auch gewerblich, auf die kostenintensive Anschaffung
    eines Neufahrzeugs und investieren stattdessen in die Pflege und Instandhaltung
    ihres Bestandsfahrzeugs - mit der Folge, dass die Fahrzeuge im Durchschnitt
    immer älter werden. Das stärkt das Servicegeschäft und federt Umsatzrückgänge in
    anderen Bereichen teilweise ab.

    "Reparatur und Wartung sichern derzeit die wirtschaftliche Substanz vieler
    Betriebe", erklärt Detlef Peter Grün (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vo
    rstand/detlef-peter-gruen-vizepraesident-und-bundesinnungsmeister) ,
    Vorsitzender des Zentralverbands des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK). "Wenn
    Neuanschaffungen geschoben werden, rückt das vorhandene Fahrzeug wieder stärker
    in den Mittelpunkt. Unsere Werkstätten beweisen dabei täglich ihre Kompetenz und
    Kundenbindung. Das gibt der Branche Halt", sagt Grün, der zugleich
    ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks ist.

    Kleinere Betriebe zeigen sich optimistischer

    Gleichzeitig trübt sich jedoch das Gesamtbild ein: 43% der knapp 500 befragten
    Betriebe beurteilen die aktuelle Geschäftslage schlechter als noch zu
    Jahresbeginn, während 44% ihre Umsatzerwartungen zurückgeschraubt haben. Nur
    jeweils 20% sind in beiden Punkten optimistischer, so die Ergebnisse der
    Halbjahresumfrage.

    Dabei fällt eines auf: Je kleiner der Betrieb, desto optimistischer die
    Einschätzung zum Servicegeschäft. So bewerten 39% der Firmen mit bis zu 15
    Beschäftigten die Auftragslage bei Reparaturen und Wartungen positiver ("besser"
    und "eher besser"). Das sind deutlich mehr als bei den mittleren (25%) und
    größeren (24%) Unternehmen. Dagegen schätzen 17% der kleineren Betriebe die
    Auftragsentwicklung bei den Werkstätten negativer ("schlechter" und "eher
    schlechter") ein, gefolgt von 20% der mittleren und 25% der größeren
    Unternehmen.

    Für seine Halbjahresumfrage hatte der ZDK bis zum 2. Juli 478 Autohäuser und
    Kfz-Betriebe interviewt - von kleineren Betrieben mit maximal 15 Beschäftigten
    über mittlere (16-50) bis hin zu größeren Unternehmen mit mehr als 50
    Mitarbeitenden.

    Solide Bewertung der Regierungsarbeit

    Trotz einer Vielzahl bislang noch unerledigter Politikvorhaben ist eine Mehrheit
    der Betriebe zufrieden mit dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition.
    Sechzig Prozent der Befragten bewerten die Arbeit der Bundesregierung bislang
    als "befriedigend", "gut" oder "sehr gut" - wobei diese positive Benotung
    überwiegend von größeren Betrieben (79%; Kleinere: 52%) stammt. Dagegen liegt
    der Anteil der regierungskritischen Bewertungen von "ausreichend" und
    "mangelhaft" bis "ungenügend" bei insgesamt 40%. Hier sind die Kleineren mit 49%
    der Treiber, wogegen nur 21% der größeren Betriebe negativ abstimmten.

    "Viele Betriebe sehen den Kurs der Bundesregierung bislang verhalten positiv.
    Doch gerade kleinere Unternehmen spüren wirtschaftlich und strukturell oft
    stärker, wo Versprechen noch nicht eingelöst sind", so Grün. "Ihre Kritik ist
    ein deutliches Signal, dass die Politik näher an die betriebliche Realität
    rücken muss. Steuererhöhungen und bürokratische Gängelung sind Gift für unsere
    Betriebe. Wahlgeschenke dürfen nicht zusätzlich zur Gegenfinanzierung auf den
    Rücken des Mittelstands aufgeladen werden."

    Neben Überregulierung und Bürokratie sind Steuern und Abgaben, steigende Kosten,
    Recruiting sowie die allgemeine Kaufzurückhaltung die Herausforderungen, die
    Unternehmer in der Kfz-Branche derzeit am meisten beschäftigen. Die Suche nach
    Auszubildenden, Investitionsdruck durch neue Marken und die Nachfolgeregelung
    sind für die Unternehmen dagegen deutlich weniger drängende Themen, so die
    Ergebnisse der Befragung.

