Werkstatt-Geschäft bleibt Stabilitätsfaktor

Bonn/Berlin (ots) - Das Werkstattgeschäft bleibt ein Stabilitätsfaktor der

Branche: Laut aktueller ZDK-Halbjahresumfrage verzeichnen 31 Prozent der

befragten Betriebe eine gestiegene Nachfrage bei Reparatur und Wartung. Fast 50

Prozent melden stabile Aufträge - ein deutliches Signal für die Robustheit des

Servicegeschäfts.



Ein Grund: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verzichten viele Kundinnen und

Kunden, sowohl privat als auch gewerblich, auf die kostenintensive Anschaffung

eines Neufahrzeugs und investieren stattdessen in die Pflege und Instandhaltung

ihres Bestandsfahrzeugs - mit der Folge, dass die Fahrzeuge im Durchschnitt

immer älter werden. Das stärkt das Servicegeschäft und federt Umsatzrückgänge in

anderen Bereichen teilweise ab.





"Reparatur und Wartung sichern derzeit die wirtschaftliche Substanz vieler

Betriebe", erklärt Detlef Peter Grün (https://www.kfzgewerbe.de/wir-ueber-uns/vo

rstand/detlef-peter-gruen-vizepraesident-und-bundesinnungsmeister) ,

Vorsitzender des Zentralverbands des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK). "Wenn

Neuanschaffungen geschoben werden, rückt das vorhandene Fahrzeug wieder stärker

in den Mittelpunkt. Unsere Werkstätten beweisen dabei täglich ihre Kompetenz und

Kundenbindung. Das gibt der Branche Halt", sagt Grün, der zugleich

ZDK-Vizepräsident und Bundesinnungsmeister des Kfz-Handwerks ist.



Kleinere Betriebe zeigen sich optimistischer



Gleichzeitig trübt sich jedoch das Gesamtbild ein: 43% der knapp 500 befragten

Betriebe beurteilen die aktuelle Geschäftslage schlechter als noch zu

Jahresbeginn, während 44% ihre Umsatzerwartungen zurückgeschraubt haben. Nur

jeweils 20% sind in beiden Punkten optimistischer, so die Ergebnisse der

Halbjahresumfrage.



Dabei fällt eines auf: Je kleiner der Betrieb, desto optimistischer die

Einschätzung zum Servicegeschäft. So bewerten 39% der Firmen mit bis zu 15

Beschäftigten die Auftragslage bei Reparaturen und Wartungen positiver ("besser"

und "eher besser"). Das sind deutlich mehr als bei den mittleren (25%) und

größeren (24%) Unternehmen. Dagegen schätzen 17% der kleineren Betriebe die

Auftragsentwicklung bei den Werkstätten negativer ("schlechter" und "eher

schlechter") ein, gefolgt von 20% der mittleren und 25% der größeren

Unternehmen.



Für seine Halbjahresumfrage hatte der ZDK bis zum 2. Juli 478 Autohäuser und

Kfz-Betriebe interviewt - von kleineren Betrieben mit maximal 15 Beschäftigten

über mittlere (16-50) bis hin zu größeren Unternehmen mit mehr als 50

Mitarbeitenden.



Solide Bewertung der Regierungsarbeit



Trotz einer Vielzahl bislang noch unerledigter Politikvorhaben ist eine Mehrheit

der Betriebe zufrieden mit dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition.

Sechzig Prozent der Befragten bewerten die Arbeit der Bundesregierung bislang

als "befriedigend", "gut" oder "sehr gut" - wobei diese positive Benotung

überwiegend von größeren Betrieben (79%; Kleinere: 52%) stammt. Dagegen liegt

der Anteil der regierungskritischen Bewertungen von "ausreichend" und

"mangelhaft" bis "ungenügend" bei insgesamt 40%. Hier sind die Kleineren mit 49%

der Treiber, wogegen nur 21% der größeren Betriebe negativ abstimmten.



"Viele Betriebe sehen den Kurs der Bundesregierung bislang verhalten positiv.

Doch gerade kleinere Unternehmen spüren wirtschaftlich und strukturell oft

stärker, wo Versprechen noch nicht eingelöst sind", so Grün. "Ihre Kritik ist

ein deutliches Signal, dass die Politik näher an die betriebliche Realität

rücken muss. Steuererhöhungen und bürokratische Gängelung sind Gift für unsere

Betriebe. Wahlgeschenke dürfen nicht zusätzlich zur Gegenfinanzierung auf den

Rücken des Mittelstands aufgeladen werden."



Neben Überregulierung und Bürokratie sind Steuern und Abgaben, steigende Kosten,

Recruiting sowie die allgemeine Kaufzurückhaltung die Herausforderungen, die

Unternehmer in der Kfz-Branche derzeit am meisten beschäftigen. Die Suche nach

Auszubildenden, Investitionsdruck durch neue Marken und die Nachfolgeregelung

sind für die Unternehmen dagegen deutlich weniger drängende Themen, so die

Ergebnisse der Befragung.



Material zum Download (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-halbjahresumfrage-werkstatt

-geschaeft-bleibt-stabilitaetsfaktor) liegt bereit.



