Start mit AuditGPT und neuer strategischer Partnerschaft im Finanzsektor

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berlin/Neckarsulm (ots) - Plattform öffnet sich für Branchenlösungen in Medien,
    Mobilität, Maschinenbau und Finanzen - Helaba wird strategischer Partner -
    Offizielle GmbH-Gründung mit neuer Doppelspitze - Erste produktive Anwendung

    Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben den nächsten Meilenstein im Aufbau
    einer europäischen Daten- und KI-Plattform erreicht: Mit der offiziellen
    Gründung der DataHub Europe GmbH und einer erfahrenen Doppelspitze startet das
    Joint Venture nun in die operative Phase. Ziel ist es, einen sicheren,
    rechtskonformen und souveränen Datenraum für Unternehmen, öffentliche
    Einrichtungen und Forschung zu schaffen, ergänzt um leistungsfähige Werkzeuge
    für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen.

    Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin Digitalisierung und Technik bei der
    Deutschen Bahn : "Der DataHub Europe ist für die Deutsche Bahn ein weiterer
    wichtiger Baustein, um eigene KI-Projekte - von der präventiven Instandhaltung
    über die Energieoptimierung bis zur Qualitätssicherung - schneller, skalierbar
    und dabei rechtssicher in den Betrieb zu bringen."

    Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits : "Mit dem DataHub Europe schaffen
    wir eine europäische Alternative zu Plattformanbietern, die unsere Werte nicht
    teilen. Wir ermöglichen KI-Innovation in einem souveränen, DSGVO-konformen
    Rahmen - mit Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur in Europa."

    Leistungsportfolio und strategischer Ausblick

    Nach der formellen Freigabe durch die EU-Behörden im Juli wird die Plattform ein
    modulares Leistungsportfolio bieten. Kernbestandteil ist ein hochsicherer
    Datenraum, der Unternehmen und Organisationen einen DSGVO-konformen
    Datenaustausch ermöglicht. Ergänzend dazu bietet die Data & AI Workbench eine
    umfassende digitale Infrastruktur: Sie agiert als "digitale Werkzeugkiste" und
    stellt gemeinsame Standards, spezialisierte Toolsets, Expertenwissen und
    skalierbare Rechenressourcen bereit, mit denen KI-Projekte effizient entwickelt,
    getestet und produktiv umgesetzt werden können. Ziel ist es, Innovationszyklen
    zu beschleunigen, Entwicklungskosten zu reduzieren und datenbasierte
    Kooperationen zwischen Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zu
    fördern. Ein Marktplatz für kuratierte Datenprodukte ergänzt das Angebot,
    erleichtert die Wiederverwendung von Daten und eröffnet neue datengetriebene
    Geschäftsmodelle.

    Im nächsten Schritt ist geplant, den Ansatz gezielt auf bestimmte Branchen
    auszurichten, um deren spezifische Anforderungen besser zu erfüllen - zum
    Beispiel in den Bereichen Medien, Mobilität, Maschinenbau und Finanzwesen. Die
    Wertschöpfungsketten dieser Sektoren profitieren besonders stark von
