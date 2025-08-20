Schwarz Digits und Deutsche Bahn setzen den DataHub Europe in Betrieb
Start mit AuditGPT und neuer strategischer Partnerschaft im Finanzsektor
Berlin/Neckarsulm (ots) - Plattform öffnet sich für Branchenlösungen in Medien,
Mobilität, Maschinenbau und Finanzen - Helaba wird strategischer Partner -
Offizielle GmbH-Gründung mit neuer Doppelspitze - Erste produktive Anwendung
Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben den nächsten Meilenstein im Aufbau
einer europäischen Daten- und KI-Plattform erreicht: Mit der offiziellen
Gründung der DataHub Europe GmbH und einer erfahrenen Doppelspitze startet das
Joint Venture nun in die operative Phase. Ziel ist es, einen sicheren,
rechtskonformen und souveränen Datenraum für Unternehmen, öffentliche
Einrichtungen und Forschung zu schaffen, ergänzt um leistungsfähige Werkzeuge
für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen.
Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin Digitalisierung und Technik bei der
Deutschen Bahn : "Der DataHub Europe ist für die Deutsche Bahn ein weiterer
wichtiger Baustein, um eigene KI-Projekte - von der präventiven Instandhaltung
über die Energieoptimierung bis zur Qualitätssicherung - schneller, skalierbar
und dabei rechtssicher in den Betrieb zu bringen."
Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits : "Mit dem DataHub Europe schaffen
wir eine europäische Alternative zu Plattformanbietern, die unsere Werte nicht
teilen. Wir ermöglichen KI-Innovation in einem souveränen, DSGVO-konformen
Rahmen - mit Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur in Europa."
Leistungsportfolio und strategischer Ausblick
Nach der formellen Freigabe durch die EU-Behörden im Juli wird die Plattform ein
modulares Leistungsportfolio bieten. Kernbestandteil ist ein hochsicherer
Datenraum, der Unternehmen und Organisationen einen DSGVO-konformen
Datenaustausch ermöglicht. Ergänzend dazu bietet die Data & AI Workbench eine
umfassende digitale Infrastruktur: Sie agiert als "digitale Werkzeugkiste" und
stellt gemeinsame Standards, spezialisierte Toolsets, Expertenwissen und
skalierbare Rechenressourcen bereit, mit denen KI-Projekte effizient entwickelt,
getestet und produktiv umgesetzt werden können. Ziel ist es, Innovationszyklen
zu beschleunigen, Entwicklungskosten zu reduzieren und datenbasierte
Kooperationen zwischen Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zu
fördern. Ein Marktplatz für kuratierte Datenprodukte ergänzt das Angebot,
erleichtert die Wiederverwendung von Daten und eröffnet neue datengetriebene
Geschäftsmodelle.
Im nächsten Schritt ist geplant, den Ansatz gezielt auf bestimmte Branchen
auszurichten, um deren spezifische Anforderungen besser zu erfüllen - zum
Beispiel in den Bereichen Medien, Mobilität, Maschinenbau und Finanzwesen. Die
Wertschöpfungsketten dieser Sektoren profitieren besonders stark von
