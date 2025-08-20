Start mit AuditGPT und neuer strategischer Partnerschaft im Finanzsektor

Berlin/Neckarsulm (ots) - Plattform öffnet sich für Branchenlösungen in Medien,

Mobilität, Maschinenbau und Finanzen - Helaba wird strategischer Partner -

Offizielle GmbH-Gründung mit neuer Doppelspitze - Erste produktive Anwendung



Schwarz Digits und die Deutsche Bahn haben den nächsten Meilenstein im Aufbau

einer europäischen Daten- und KI-Plattform erreicht: Mit der offiziellen

Gründung der DataHub Europe GmbH und einer erfahrenen Doppelspitze startet das

Joint Venture nun in die operative Phase. Ziel ist es, einen sicheren,

rechtskonformen und souveränen Datenraum für Unternehmen, öffentliche

Einrichtungen und Forschung zu schaffen, ergänzt um leistungsfähige Werkzeuge

für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen.





Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Vorständin Digitalisierung und Technik bei derDeutschen Bahn : "Der DataHub Europe ist für die Deutsche Bahn ein weitererwichtiger Baustein, um eigene KI-Projekte - von der präventiven Instandhaltungüber die Energieoptimierung bis zur Qualitätssicherung - schneller, skalierbarund dabei rechtssicher in den Betrieb zu bringen."Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits : "Mit dem DataHub Europe schaffenwir eine europäische Alternative zu Plattformanbietern, die unsere Werte nichtteilen. Wir ermöglichen KI-Innovation in einem souveränen, DSGVO-konformenRahmen - mit Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur in Europa."Leistungsportfolio und strategischer AusblickNach der formellen Freigabe durch die EU-Behörden im Juli wird die Plattform einmodulares Leistungsportfolio bieten. Kernbestandteil ist ein hochsichererDatenraum, der Unternehmen und Organisationen einen DSGVO-konformenDatenaustausch ermöglicht. Ergänzend dazu bietet die Data & AI Workbench eineumfassende digitale Infrastruktur: Sie agiert als "digitale Werkzeugkiste" undstellt gemeinsame Standards, spezialisierte Toolsets, Expertenwissen undskalierbare Rechenressourcen bereit, mit denen KI-Projekte effizient entwickelt,getestet und produktiv umgesetzt werden können. Ziel ist es, Innovationszyklenzu beschleunigen, Entwicklungskosten zu reduzieren und datenbasierteKooperationen zwischen Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Verwaltung zufördern. Ein Marktplatz für kuratierte Datenprodukte ergänzt das Angebot,erleichtert die Wiederverwendung von Daten und eröffnet neue datengetriebeneGeschäftsmodelle.Im nächsten Schritt ist geplant, den Ansatz gezielt auf bestimmte Branchenauszurichten, um deren spezifische Anforderungen besser zu erfüllen - zumBeispiel in den Bereichen Medien, Mobilität, Maschinenbau und Finanzwesen. DieWertschöpfungsketten dieser Sektoren profitieren besonders stark von