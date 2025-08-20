    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Visionen statt Resultate?

    Musk befeuert Spekulation um Tesla-Flugauto! "Vielleicht sollte das Tesla bauen"

    Elon Musk gilt als großer Visionär. Auf der Social-Media-Plattform X befeuert er nun die Spekulationen um ein Tesla-Flugauto. Visionen statt Resultate? Die Hintergründe.

    Foto:

    Die Realität ist hart: BMW, VW, Xiaomi und Co. nehmen Tesla Marktanteile ab. Die Tesla-Aktie hat allein seit Jahresbeginn mehr als 13 Prozent an Wert verloren. Und was macht Elon Musk? Er tut das, was er am besten kann: Er treibt Visionen und Fantasien voran.

    Denn auf der Social-Media-Plattform X greift Elon Musk ein KI-generiertes Video eines Nutzers, das einen fliegenden Cybertruck zeigt, auf und kommentiert es mit den Worten: "Vielleicht sollte Tesla das bauen."

    Rückenwind kommt von der Politik. US-Präsident Donald Trump treibt die städtische Luftmobilität voran und will die USA an die Spitze setzen. Geplant ist die Unterstützung von bis zu zehn neuen Städten, die auf fliegende Drohnen ausgelegt sind. Auch Tech-Investoren wie Peter Thiel und Joe Lonsdale signalisieren Offenheit für groß gedachte Mobilitätsideen.

    Der Markt ist spannend: Star-Analyst Adam Jonas hat im Sommer 2025 den eVTOL-Sektor untersucht, in dem Unternehmen wie Archer Aviation und Joby vorne liegen. Bis 2050 könnte das Volumen auf 9.000 Milliarden US-Dollar anwachsen. Selbst wenn Tesla nur einen kleinen Anteil erobert, ließe sich laut Morgan Stanley ein zusätzlicher Wert von 100 bis 1.000 US-Dollar je Aktie ableiten. Bemerkenswert ist, dass Musk fliegende Autos noch 2017 für eine schlechte Idee hielt.

    Für Anleger bleibt das Thema jedoch hochspekulativ. Ein offizielles Tesla-Projekt gibt es nicht. Doch Musks knapper Kommentar, politische Förderungspläne und ein riesiger potenzieller Markt reichen aus, um Fantasie zu entfachen, während klassische Autohersteller und neue Wettbewerber im Kerngeschäft von Tesla Druck machen. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
