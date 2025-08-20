Weitere Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 129,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

Gestützt wurden die Kursgewinne an den europäischen Anleihenmärkten durch eine trübe Stimmung an den Börsen, wo die Anleger zuletzt reserviert auf den jüngsten Gipfel zur Beendigung des Ukraine-Krieges reagiert haben.