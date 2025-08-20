    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Weitere Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Anstieg der deutschen Staatsanleihen um 0,16 Prozent.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 2,73 Prozent.
    • Märkte warten auf Powells Rede in Jackson Hole.
    Deutsche Anleihen - Weitere Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 129,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,73 Prozent.

    Gestützt wurden die Kursgewinne an den europäischen Anleihenmärkten durch eine trübe Stimmung an den Börsen, wo die Anleger zuletzt reserviert auf den jüngsten Gipfel zur Beendigung des Ukraine-Krieges reagiert haben.

    Angesichts der recht dünnen Datenagenda sieht Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank den Handelstag als Zwischenstation zum anstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming). Besondere Aufmerksamkeit gelte der Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank. Die Märkte setzten nach wie vor stark auf eine Zinssenkung im September. Entsprechend dürften Powells Äußerungen intensiv mit Blick auf Hinweise für einen geldpolitischen Schritt nach der Sommerpause analysiert werden./la/jsl/jha/




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
