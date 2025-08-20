Gewinnexplosion! Chinesisches Tech-Wunder Baidu räumt dank KI und Cloud ab

Verantwortlich hierfür waren schwächere Erlöse im Suchmaschinen- und Werbegeschäft, wo das Unternehmen mit einem Rückgang von 15,2 Prozent zu kämpfen hatte. Das deutet auf eine anhaltende Zurückhaltung von Werbetreibenden hin, ihre Ausgaben in einem von Schwäche geprägten Umfeld für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhöhen.

Mit einem Minus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal fiel die Umsatzentwicklung beim chinesischen Internetwert Baidu enttäuschend aus. Zwar hatten Expertinnen und Experten mit einem Rückgang gerechnet, das Ergebnis von 4,57 Milliarden US-Dollar fiel jedoch um 10 Millionen US-Dollar niedriger aus erwartet.

Kräftiger Gewinnanstieg – vor allem Dank Beteiligungen

Umso erfreulicher entwickelte sich hingegen die Ertragslage. Mit einem bereinigten Gewinn (Non-GAAP) von 1,90 US-Dollar pro ADR konnte Baidu die Erwartungen um 4 Cent übertreffen. Im Jahr zuvor hatte der Ertrag je US-Hinterlegungsschein noch bei 2,89 US-Dollar gelegen.

Dem auf die Anteilseignerinnen und - eigner entfallende Nettogewinn tat das jedoch keinen Abbruch. Dieser kletterte von 755,0 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr um 35,4 Prozent auf 1,022 Milliarden US-Dollar. Während das Unternehmen seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung senken konnte, legten vor allem die Erträge aus Beteiligungen zu.

Starkes Cloud-Wachstum, viele neue Fahrten bei der Selbstfahrtochter

Von Anlegerinnen und Anlegern vielbeachtet sind gegenwärtig die Entwicklungen um KI und autonomes Fahren. Die Selbstfahrtochter Apollo Go verzeichnete einen Anstieg der fahrerlos durchgeführten Fahrten um 148 Prozent auf 2,2 Millionen. Insgesamt hat Baidu bereits 14 Millionen Fahrten durchgeführt und damit so viele wie kein anderes Unternehmen.

In seiner KI- und Cloud-Sparte ist Baidu um 34 Prozent gewachsen. Das Unternehmen berichtete in seiner Pressemitteilung über ein hohes Interesse an seinem Chatbot ERNIE sowie an MuseStreamer, einer an Unternehmen gerichteten KI-Software zum Erstellen von Video-Inhalten.

Kaum Bewegung nach den Zahlen

Die Kursreaktion der Aktie fiel verhalten aus. Während KI und autonomes Fahren für Rückenwind sorgen, ist die anhaltende Schwäche der Werbeerlöse enttäuschend und ein Warnsignal auch für die Konsumausgaben in China.

Rutschte Baidu in der US-Vorbörse zunächst weg, verzeichnete sie eine schnelle Erholung und Kursgewinne von rund einem halben Prozent. Vor der Zahlenvorlagen hatte sie am Handelsplatz in Hongkong mit einem Minus von 0,7 Prozent notiert und ahmte damit den Ausverkauf bei US-Technologiewerten am Dienstag nach.

Fazit: Kurzfristig fehlt es an Impulsen, langfristig bleibt die Aktie interessant

Obwohl mit vielen Talenten gesegnet, liefert Baidu mit seinen am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen keine Impulse, die zum erhofften Kursanstieg führen könnten. Zwar entwickelt sich die Cloud-Sparte aktuell äußerst stark, dafür hält die Schwäche im Kerngeschäft an. Zumindest bei Baidu zeigt sich noch keine Entspannung oder gar ein Turnaround der Ausgaben chinesischer Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die Aktie bleibt vor allem ein Kandidat für langfristige Gewinne. Die Bewertung ist mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 nach wie vor attraktiv, während KI und autonomes Fahren in den kommenden Quartalen für eine Margenexpansion sorgen könnten. Zu weiteren Aktienrückkäufen oder gar der Einführung einer Dividende, wie es zuletzt einige chinesische Unternehmen getan hatten, äußerte sich Baidu am Mittwoch nicht. Auch deshalb wollte hier kurzfristig keine Bewegung aufkommen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Baidu Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 75,90EUR auf Tradegate (20. August 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.