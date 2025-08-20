    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    K+S fallen weiter - Berenberg: Kalipreise belasten Ergebnisse

    Für Sie zusammengefasst
    • K+S-Aktien erneut gefallen, -4% auf unter 12 Euro.
    • Berenberg Bank stuft von "Buy" auf "Sell" ab.
    • Niedrigere Agrarpreise belasten K+S-Ergebnisse stark.
    Foto: Michael Matthey - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach starken Kursverlusten der Aktien von K+S in den vergangenen zwei Monaten sind die Papiere am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Eine Verkaufsempfehlung der Berenberg Bank drückte den Kurs am Vormittag um knapp vier Prozent nach unten auf unter 12 Euro. Das war der tiefste Stand seit Anfang April. Vom Zwischenhoch vor zwei Monaten bei über 17 Euro beläuft sich der Verlust auf nunmehr rund 30 Prozent.

    "Der Aufwärtszyklus ist vorbei", betitelte Analyst Sebastian Bray von der Berenberg Bank seine doppelte Abstufung von K+S von "Buy" auf "Sell". Denn vom kommenden Jahr an sei mit überwiegend niedrigeren Preisen für Agrarprodukte zu rechnen.

    Zwar könne eine Ausweitung der Maisanbauflächen in den USA auf kurze Sicht die Düngernachfrage sogar ankurbeln, so der Experte. Größere produzierte Mengen dürften aber die Preise drücken und die Profitabilität der US-Landwirte schmälern. Mais und dessen Profitabilität seien gute Indikatoren für den Agrarsektor generell. "Niedrigere Kalipreise werden in den kommenden zwei Jahren Druck auf die Ergebnisse von K+S ausüben", so das Fazit des Experten.

    Nach einem schwachen zweiten Quartal hatten die Aktien Ende Juli die vorherige Talfahrt noch verschärft. Bei hohen Börsenumsätzen waren die Papiere am 29. Juli um mehr als zehn Prozent abgesackt und erstmals seit Anfang April wieder unter ihre 200-Tage-Durchschnittslinie gefallen. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend./bek/ag/stk

    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 12,00 auf Tradegate (20. August 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -7,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -8,03 %/+83,95 % bedeutet.




