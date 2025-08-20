AKTIE IM FOKUS
K+S fallen weiter - Berenberg: Kalipreise belasten Ergebnisse
- K+S-Aktien erneut gefallen, -4% auf unter 12 Euro.
- Berenberg Bank stuft von "Buy" auf "Sell" ab.
- Niedrigere Agrarpreise belasten K+S-Ergebnisse stark.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach starken Kursverlusten der Aktien von K+S in den vergangenen zwei Monaten sind die Papiere am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Eine Verkaufsempfehlung der Berenberg Bank drückte den Kurs am Vormittag um knapp vier Prozent nach unten auf unter 12 Euro. Das war der tiefste Stand seit Anfang April. Vom Zwischenhoch vor zwei Monaten bei über 17 Euro beläuft sich der Verlust auf nunmehr rund 30 Prozent.
"Der Aufwärtszyklus ist vorbei", betitelte Analyst Sebastian Bray von der Berenberg Bank seine doppelte Abstufung von K+S von "Buy" auf "Sell". Denn vom kommenden Jahr an sei mit überwiegend niedrigeren Preisen für Agrarprodukte zu rechnen.
Zwar könne eine Ausweitung der Maisanbauflächen in den USA auf kurze Sicht die Düngernachfrage sogar ankurbeln, so der Experte. Größere produzierte Mengen dürften aber die Preise drücken und die Profitabilität der US-Landwirte schmälern. Mais und dessen Profitabilität seien gute Indikatoren für den Agrarsektor generell. "Niedrigere Kalipreise werden in den kommenden zwei Jahren Druck auf die Ergebnisse von K+S ausüben", so das Fazit des Experten.
Nach einem schwachen zweiten Quartal hatten die Aktien Ende Juli die vorherige Talfahrt noch verschärft. Bei hohen Börsenumsätzen waren die Papiere am 29. Juli um mehr als zehn Prozent abgesackt und erstmals seit Anfang April wieder unter ihre 200-Tage-Durchschnittslinie gefallen. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend./bek/ag/stk
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 12,00 auf Tradegate (20. August 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -7,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,32 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,15 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -8,03 %/+83,95 % bedeutet.
1. Bergbauliche Rückstellungen falsch kalkuliert = Management Fehler.
Na na, wer wird denn da maulen...ist doch alles bestens. Kurse sind noch über 10, sogar über 12!
Ich weiß nicht, was sich unser CEO Meyer so denkt. Nach seiner Fasson ist ja alles wunderbar. Nun ja der ein oder andere aus der Vorstandsriege wurde verpflichtet eigene Aktien zu kaufen...aber in Summe homöopathische Zahlen. Scheinbar interessiert das Belangen der Aktionäre gleich null. Dann wird hier argumentiert, wie schlecht es Belaruskali geht. Und, umso schlimmer daraus keinen Nutzen ziehen zu können. M.M.,ohne Ukraine Krieg wäre K+S pleite. Thema Dollar: eher = 1,20 als 1,05. Jede Zinssenkung in US, heißt Abwertung. K+S muss von den hohen Kosten runter. Interessiert keinen. Vorstand zu werden heißt mindesten 10 Mio. " verdienen "(in die eigene Tasche), nur das zählt. Thema Analysten: komisch, als die Aktie noch bei 17 stand, wurden Ziele von 22 bzw 33 aufgerufen. Wo war die Begründung oder was hat sich geändert? Währung US:. Ist der $ gegenüber dem € stark, sieht man keine Vorteile, da die Absicherungen so teuer waren. Jetzt umgekehrt, sind alle am heulen. Logistikprobleme: war nicht K+S immer stolz darauf besonders aufgestellt zu sein? Das sind Managerfehler. Was muss geschehen, um K+S nach vorne zu bringen? Darauf hat auch der neue CEO keine Vision. Also rumwursteln, wie bisher. Andere Namen, gleiche Inkompetenz.