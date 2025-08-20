Microsoft, Amazon, Nvidia, Lufthansa & Hensoldt – Die Analystenstimmen des Tages

Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead schaute sich die in der Vorwoche angekündigten Änderungen an Preisen und Lizenzmodell am Mittwoch noch einmal genauer an. Letztlich standardisiere Microsoft seine Preise, was einen leichten Anstieg für die Kunden bedeute.



Deutsche Bank Research stuft Nvidia auf "Hold"

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen.

Bernstein Research stuft Lufthansa auf "Neutral"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu.

JPMorgan stuft Hensoldt auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Rüstungselektronik-Unternehmens habe er einige Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Senkung der Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!